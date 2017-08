Ulv tok seg inn i villaområde på Råholt

Paul Martin Nerby trodde først det var en hund som hadde rømt, men så kom ulven nærmere.

Paul Martin Nerby (45) sto og jobbet i hagen på Råholt i Eidsvoll da han hørte en høy uvant lyd. Da han så opp fikk han øye på ulven.

– Jeg trodde først det var en schæfer som hadde stukket av, men etter å ha studert dyret i noen sekunder, skjønte jeg at dette måtte være en ulv, forteller Paul til VG.

Det var Eidsvoll Ullensaker blad som først omtalte saken. Ulven raslet rundt i åkeren en stund, og Paul mistet den av syne, men så kom den byksende ut på asfalten.

På skoleveien: 10-åring møtte ulv

Paul fikk fisket opp mobilen fra lommen, og filmet ulven mens den spurter forbi han.

– Dette var sommerens store opplevelse for min del. Det føltes kjempestort å møte en av naturens mestere på så nært hold.

Virket stresset

Paul forteller at han har sett både elg og rev før, men at ulv ikke er et vanlig syn i Råholt.

– Det er ikke meg bekjent at det har blitt observert ulv her før, kanskje i Eidsvoll, men her er det et ganske unikt syn. Iallfall i et boligområde.

Han forteller at ulven tydelig var stresset og oppjaget, men at den ikke var truende.

Dette synet møtte Paul Martin Nerby, da han jobbet i hagen. Foto: Privat

– Vi hadde øyekontakt, men jeg følte ikke at jeg hadde grunn til å bli redd. Det var tydelig at den ønsket å komme seg bort, forteller han.

Rovdata: – Ikke vært flere ulv på lenge

Idet ulven løper forbi, bøyer den hodet og gransker Paul, men han ble ikke skremt.

– Nei, det var i det hele en flott opplevelse. Det var veldig stort å se et rovdyr på nært hold i det fri.

Ikke uvanlig

Eidsvoll Ullensaker blad skriver at flere har kontaktet dem om rovdyret.

– Det sannsynligvis det samme dyret som er fanget på videoen, som vi hadde på skuddhold rett før fellingstillatelsen gikk ut natt til mandag, sier Hans Petter Klokkerengen i Statens Naturoppsyn til lokalavisen.

Forskningssjef ved Norsk institutt for naturforskning, Morten Kjørstad forteller at det ikke er uvanlig at ulver finner veien til boligområder.

– Det er ofte på denne tiden av året. Som regel handler det om en ung ulv som har forlatt sitt leveområde for å finne seg en partner og et nytt sted å bo, forklarer Kjørstad til VG.

Sauebøndene i området har fått beskjed om observasjonene, men det er ennå ikke meldt om at ulven har tatt sau.