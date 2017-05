Tre katter funnet dumpet i turområde i Rogaland

Torsdag denne uken ble en turgåer vitne til et skrekkelig syn. Tre katter var dumpet i en plastpose i skogen.

– Noe så grotesk som dette har jeg aldri opplevd før, forteller Siv Askeland i dyrevernsorganisasjonen Lucas.

Torsdag fikk hun nyheten om at tre mørkerøde og svarte katter var funnet i Hålandskogen på Sola utenfor Stavanger. Funnet av kattene ble først publisert i en gruppe for savnede dyr på Facebook. Askeland og to andre fra organisasjonen reiste ut og fikk fjernet kattene fra stedet.

Populær tursti for barn

– Det er helt grusomt at folk gjør dette, jeg synes det er forkastelig. Det sier mye om hva slags folk vi har med å gjøre, når de er i stand til å gjøre slike ting mot dyr, sier Askeland.

Nå har Lucas og tre andre dyrevernsorganisasjoner sammen engasjert seg i saken. Blant annet har Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland utlovet dusør for dem som måtte ha opplysninger som kan føre til at gjerningspersonene blir straffet.

– Dette er jo helt forferdelig. Her er det en populær tursti for både barnehager og andre. Det er trist at man er ute på tur og må oppleve noe sånt, og ikke minst vondt for dyrene, sier nestleder Silje Gesine Lyngheim i Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland.

Turgåeren hadde skrevet en melding hvor vedkommende beskrev funnet av tre katter i en plastpose som lå på bakken. Lyngheim forteller at den ene katten ifølge turgåeren hadde plast festet foran snuten. Det så også ut som at kattene hadde vært der over lengre tid.

Håper å få kontakt med eieren

Lyngheim forteller at denne typen dumping av dyr for det meste skjer i forkant av ferier, og spesielt i sommerhalvåret.

– Jeg håper folk sier fra hvis de finner slikt, vi trenger å få vite om så mange saker som mulig. Det er utrolig synd hvis folk ikke tør å gå ut med dette, da lar de den skyldige gå ustraffet, sier hun.

Askeland i Lucas forteller at hendelsen allerede er anmeldt, og håper på flere tips.

– Jeg håper vi kan finne ut hvem som eide disse. Det er ikke nødvendigvis eieren som har gjort dette, kanskje sitter vedkommende og lurer på hvor kattene er. Derfor ønsker vi ønsker først og fremst å komme i kontakt med eieren, sier Askeland til VG.