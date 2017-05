Tok med hund uten papirer over svenskegrensen - hunden måtte avlives

En handletur til Sverige med hunden i baksetet, endte med avliving.

Forrige helg stoppet Tollvesenet i Nordland en norsk hundeeier som hadde tatt med seg hunden sin over grensen til Sverige, og som var på vei inn til Norge igjen. Eieren hadde ikke orden på papirene til hunden sin.

I en slik situasjon står eieren overfor tre alternativer, ifølge seniorrådgiver i Mattilsynet, Ole-Herman Tronerud:

Skal du reise med hund fra Sverige? Da må du ha: - Pass som inneholder navn på dyrets eier, en beskrivelse av dyret og dokumentasjon for gyldig ID-merking. - Signert bekreftelse fra veterinær i kjæledyrpasset at hunden er behandlet med et legemiddel inneholdende praziquantel mot revens dvergbendelorm. Dette skal være utført i avreiselandet mellom 24 og 120 timer før innreisen og kan ikke ha blitt utført i Norge før utreise, eller - Signert bekreftelse fra veterinær i kjæledyrpasset at hunden er behandlet mot revens dvergbendelorm ved regelmessig tablettkur hver 28. dag og at den er behandlet minimum to dager før første innreise til Norge. Disse behandlingene kan gjennomføres enten i Norge eller i utlandet. Kilde: Toll.no

– Hunden kan returneres til avsenderlandet, settes i karantene inntil vilkårene for innførsel oppfylles, eller avlives. Avliving er selvfølgelig ikke noe vi ønsker, men det strenge regelverket er til for å hindre at farlige, smittsomme sykdommer kommer til Norge, sier han til VG og slår fast:

– Reglene er klare på dette området. I dette tilfellet fantes det ingen dokumentasjon på hunden og den var ikke ID-merket. Det gikk ikke an å dokumentere hvor den kom fra. Eieren valgte å avlive hunden.

Det var avisen Fremover som omtalte saken først. Overfor TV 2 bekrefter Tollvesenet at hunden ble avlivet, men henviser til Mattilsynet, som har ansvaret for dyrevern.

36.000 kroner for karantene



Tronerud forteller at det ikke var aktuelt å returnere hunden, fordi den kan komme fra et tredjeland når man ikke har orden på dokumentene.

Det ville kostet eieren 36.000 kroner å sette hunden i karantene, på grunn av kostnader knyttet til medisinering og veterinær, ifølge TV 2.

«Det er viktig at dyr som reiser over landegrenser ikke fører med seg smittsomme sykdommer og at ulovlig handel forhindres, for eksempel med utrydningstruede dyrearter», slår Mattilsynet fast på sine nettsider.

– Vært sånn i mange år



Tronerud sier at det hender at Tollvesenet kommer over hunder på grensen med manglende dokumentasjon, men legger til at det er sjeldent at det, som i dette tilfellet, ikke finnes noe dokumentasjon.

Hvis du kommer med dyr fra utlandet, må du henvende deg til rød sone. Unntaket er hvis du kommer med hund eller katt fra Sverige. Hendelsen skjedde på Bjørnfjell tollsted i Troms.

Tronerud understreker:

– Dette er ingen nyhet. Det har vært krav om slik dokumentasjon i mange år, og det gjelder for hele EU, sier han.