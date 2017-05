Tillater en rekke reptiler som kjæledyr

Fra og med midten av august åpnes det for at 19 reptiler kan holdes som kjæledyr i Norge.

Totalt kommer myndighetene til å tillate 19 ulike arter, hvorav ni av dem er slanger, sju er øgler og tre er skilpadder, ifølge Nettavisen.

Det skjer etter at Mattilsynet i fjor sendte ut et forslag på høring om endring i regelverket for hold av eksotiske dyr. Endringene i forskriften vil bli kunngjort torsdag, ifølge Nettavisen.

MANN FOR SIN BOA: En stolt Morten Ørsal Johansen fra Frp smilte fra øre til øre mens han holdt en kongeboa i Oslo reptilpark torsdag. Foto: Magnus Braaten , VG

Forbudet mot reptiler i Norge har vært gjeldende fra 1. januar 1977.

Det vil ifølge Nettavisen åpnes for følgende arter: Kongeboa, gresk landskilpadde, grønn trepyton, kinesisk trekjølskilpadde, melkesnok og teppepyton.

Frps landbrukspolitiske talsmann kunngjorde regelendringen på Oslo reptilpark - omkranset av en kongeboa.

– Folk er forskjellige og har ulike i interesser. Ikke alle passer til å ha hund og katt, sier han til VG.

– Hva blir konsekvensene for alle som allerede har disse dyreartene?



– Det må regjeringen finne ut av. Men det blir jo for dumt om alle må avlive dyrene sine for så å skaffe seg nye. Vi har heldigvis en fornuftig regjering som helt sikkert finner en god løsning på det.

VG/NTB