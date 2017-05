Tillater en rekke reptiler som kjæledyr i Norge

Fra og med 15. august åpnes det for at 19 dyrearter i kategorien slanger, øgler og skilpadder kan holdes som kjæledyr i Norge.

Av de 19 ulike artene landbruksdepartementet nå unntar det generelle forbudet, er ni slanger, sju øgler og tre skilpadder (se faktaboks).

Det skjer etter at Mattilsynet i fjor sendte ut et forslag på høring om endring i regelverket for hold av eksotiske dyr.

MANN FOR SIN BOA: En stolt Morten Ørsal Johansen fra Frp smilte fra øre til øre mens han holdt en kongeboa i Oslo reptilpark torsdag. Foto: Magnus Braaten , VG

Frps landbrukspolitiske talsmann Morten Ørsal Johansen kunngjorde regelendringen i Oslo reptilpark torsdag – omkranset av en kongeboa.

– Folk er forskjellige og har ulike i interesser. Ikke alle passer til å ha hund og katt, sier han til VG.

Lang politisk kamp

Forbudet mot reptiler i Norge har vært gjeldende fra 1. januar 1977.

– Det har vært en lang politisk kamp med mye motstand. Derfor er vi stolte av å kunne fortelle at regjeringen har myket opp reglene, sier Johansen.

Blant Fremskrittpartiets hovedargumenter for å lovliggjøre hold av reptiler, har vært veksten i antall nordmenn som velger å trosse reglene og holde reptilene ulovlig.

Disse dyreartene blir lovlige Slanger: • Grønn trepyton • Hagetreboa • Kongeboa • Kongepyton • Kongesnok • Kornsnok • Melkesnok • Regnbueboa • Teppepyton Øgler: • Dvergvaran • Kranset gekko • Leopardgekko • Perlefirfisle • Pigghaleagam • Skjeggagam • Stor daggekko Skilpadder: • Gresk landskilpadde • Kinesisk trekjølskilpadde • Rødfotet skogskilpadde

100.000 ulovlige dyr

I dag er det omkring 100.000 ulovlige dyr i Norge, ifølge Mattilsynet.

– Vi har sett at forbudet ikke har fungert, men på grunn av forbudet har ikke nordmenn kunnet ta med seg dyrene sine til veterinær. Når vi nå har opphevet forbudet, vil de endelig kunne benytte seg av veterinær som alle andre, sier Johansen.

– Vil alle de ulovlige dyrene få amnesti?

– Det må regjeringen finne ut av. Men det blir jo for dumt om alle må avlive dyrene sine for så å skaffe seg nye. Vi har heldigvis en fornuftig regjering som helt sikkert finner en god løsning på det.

– Fare for dårlig dyrevelferd

Dyrevernalliansen mener forskriftsendringen er problematisk. Torsdag advarer de alle privatpersoner mot å skaffe seg noen av de 19 dyreartene som nå er unntatt forbudet.

– Dette er en trist dag for dyrevelferden. Legalisering av reptiler i Norge vil være irreversibelt. I resten av Europa ser vi at myndigheter arbeider sammen med natur- og dyrevernorganisasjoner for å stramme inn på antall tillatte arter, men i Norge går vi altså nå i motsatt retning, sier kommunkasjonsleder Live Kleveland.

Ved privat hold av reptiler er det stor fare for dårlig velferd, mener hun. Det begrunner hun med at krypdyr i motsetning til tradisjonelle familiedyr ikke er tamme.

– Ville slanger og andre krypdyr er skapt for et liv i tropiske omgivelser. De er ikke tilpasset en tilværelse i et glassbur på gutterommet. Disse dyrene har ingen glede av kontakt med mennesker, mener hun.

– Feil om de skal diskrimineres

Thor Håkonsen, leder i Norsk Herpetologisk Forening, skjønner lite av Dyrevernalliansens logikk.

– Vi har allerede mellom 80.000 og 120.000 ulovlige dyr i Norge. Disse dyrene er ikke noe vanskeligere, og det blir feil om disse skal diskrimineres. Faktisk er mange av dem enklere å holde enn for eksempel fugler og katter, sier Håkonsen.

Forskriftsendringen gjelder fra 15. august.