Synnøve hadde en grevling i taket - på ekte!

Mye rart kan hende når man bor på landet og det Synnøve Knutsen (61) forteller er ikke tull.

Synnøve Knutsen (61) fra Tranby i Buskerud kom hjem og så at garasjeporten sto på gløtt. Hun tenkte først at et av barnebarna hadde glemt å lukke porten, men da hun gikk for å lukke den skvatt hun til.

– Midt på gulvet lå det noe som så ut som en rotte, eller et lite dyr, forteller Synnøve.

Hun kastet en liten sten inn i garasjen og frem mellom noen poser tittet det en grå og snodig fyr. Fyren hadde hale og viste seg å være en stor grevling.

– Jeg skvatt til og slo porten igjen, sier Synnøve til Drammens Tidende.

Lokket med boller

Hun fikk ringt viltnemnda og de serverte grevlingen en felle med ferske rosinboller og. Til VG forteller hun at de fanget ikke bare en, men to grevlinger.

– Først gikk en kjempestor grevling i fellen, men vi fikk inntrykk at det var flere så vi satte inn enda en felle, forteller Synnøve, som altså heter Knutsen til etternavn - kanskje ikke det var tilfeldig at grevlingen krabbet opp i hennes tak.

Kort tid etter hadde nok en grevling satt seg i fellen, men denne var noe mindre.

– Vi satte ut en tredje felle for sikkerhetsskyld, men nå ser det ut som det ikke er flere der inne sier hun.

Aldri opplevd lignende

Synnøve er født og oppvokst på Tranby og er vant med dyrelivet, men har aldri opplevd noe lignende før. Nei, å ha en grevling i garasjen er ganske rart.

– Jeg bor jo like ved både hester og kyr, men jeg kan faktisk ikke huske å noen gang ha sett grevling her før, forteller hun.

Selv om barnebarna syns det var litt morsomt å ha en grevling i taket, er ikke Synnøve like imponert.

I garasjen hadde hun masse poser med blomsterjord, men jorden har grevlingene strødd utover gulvet og hele garasjen er rasert.

– Jeg ble veldig sint når jeg så hva grevlingene hadde gjort. Men vi har iallfall lært at man må holde dørene igjen, sier Synnøve.