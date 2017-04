Sverre (19) fikk nærkontakt med elg i Nord-Trøndelag

Sverre Dahlen Aspenes kom helt innpå en elg i Meråker. Han fikk både mate og stryke på det store dyret.

Det spesielle møtet fant sted i Torsbjørkdalen i Meråker onsdag denne uken.

Sverre Dahlen Aspenes (19) var på vei hjem fra skitur med kjæresten og hennes søster da de fra bilvinduet så elgen stående på et jorde.

– Vi stoppet bilen og satt og kikket på elgen en stund. Den var veldig rolig, så vi hadde lyst til å se om vi kunne komme nærmere, forteller Aspenes til VG.

19-åringen sørget for at han hadde dekning i skogen bak seg da han nærmet seg elgen.

– Jeg var på vakt hele tiden og passet på å ha god avstand dersom den hoppet rundt, men elgen var rolig. Den beveget seg litt vekk i starten, og frimodig fulgte jeg etter. Til slutt så turte jeg å gå helt bort til den, sier han.

Da kunne han både klappe og mate det store dyret, mens kjæresten hans fanget det hele på film.

Aspenes, som egentlig er fra Skatval i Nord-Trøndelag, men nå er bosatt og går på videregående skole i Meråker, er vant med å se elg. Men han har aldri tidligere fått slik nærkontakt med dyret.

– Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle komme så tett på en vill elg. Muligheten for å få en spesiell opplevelse overskygget nok risikoen, sier han.

Etter hvert kunne de to andre i turfølget også nærme seg elgen. Aspenes anslår at de sto ved elgen i omtrent ti minutter før den ristet på hodet og gikk sin vei.

SJELDENT MØTE: Sverre Dahlen Aspenes møtte på elgen da han var på vei hjem fra en skitur i Meråker i Nord-Trøndelag. Foto: Kjersti Dengerud

Skrantesyke

Han mistenker at elgen var syk.

– Når man kommer så tett innpå, så skjønner man at noe må være galt. Jeg mistenker at den kan ha skrantesyke, som er påvist hos elg i Selbu, som er rett over fjellet fra Meråker. Et av symptomene på den sykdommen er at de ikke skyr mennesker, sier Aspenes, som samtidig la merke til at elgen ikke var avmagret.

Elgekspert Erling Johan Solberg er enig i at dette ikke er normal atferd for en elg.

– Det er høyst unormalt at man kan komme så nærme en vill elg. Jeg har hørt om lignende tilfeller tidligere, men da har det vært med elger som har rømt fra en farm og som er vant til å mates, sier Solberg, som er seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning.

– Man skal være forsiktig med å komme så nærme en elg. Det er et stort dyr som kan gjøre mye skade om det blir redd, advarer han.



Solberg mener også at elgen kan lide av skrantesyke, som er en dødelig sykdom for dyrene.

– Dette bør rapporteres til den lokale viltnemda, slik at de kan vurdere om elgen bør avlives og forsikre seg om at det ikke er flere dyr som er syke. Vi vet at elger oppfører seg unormalt når de får skrantesyke. Vi er veldig redde for at sykdommen skal etablere seg i Norge, sier Solberg.

Skrantesyke er så langt påvist hos villrein i Nordfjella og hos to elger i Selbu i Sør-Trøndelag.