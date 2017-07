Svane avlives etter å ha angrepet jente i Os i Hordaland

Os kommune har bestemt seg for å avlive en aggressiv svane etter at den angrep et barnehagefølge og dro en jente under vann.

Knoppsvanen, som på folkemunne kalles «Havnesjefen», og som holder til i havnebassenget i Os sør for Bergen, skal avlives etter en rekke uheldige episoder, melder midtsiden.no og NRK.

Redningsmann: Hermann (9) reddet svanen

Sist fredag angrep den beryktede svanen en to år gammel barnehagejente. Svanen slo jenta med vingene og kakket henne flere ganger i hodet. Til slutt fikk svanen tak i kragen på jentas redningsvest og dro henne med seg under vann. Faren til jenta tok tak i svanen og løftet den vekk fra den sjokkerte jenta, som slapp fra angrepet med lettere skader.

Artikkelen fortsetter under bildet.

AGGRESSIV: Havnesjefen er kjent for sin mannevonde adferd. Foto: Kjetil Vasby Bruarøy, midtsiden.no

Os kommune har nå bestemt at svanen må avlives.

– Det er trist, men etter angrepet fredag har vi rett og slett ikke noe valg. Svanen har tråkket over streken. Det har vært så mange episoder, og angrepet før helgen gjorde at folk har bedt oss om dette, sier ordfører Marie Bruarøy til NRK.

For syv år siden: Svane senket med lodd rundt halsen

Ifølge naturmangfoldsloven har kommunen hjemmel til å ta livet av de fredede knoppsvanene dersom de utgjør en fare for mennesker.