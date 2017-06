Snakk om revestrek!

Hverken katten eller eierne trodde sine egne øyne da de så reven ta sikte på skoen før den satte seg ned og bæsjet.

– Vi ble ganske lamslått, forteller en lattermild Hege Takvam Sivertsen (45) til VG.

Brrgenskvinnen har lagt ut bilder av den freidige manøvren på sin Facebook-side.

Det hele utspant seg på familiehytta i Kvinnherad i går. Først ute til å observere reven, var katten i huset.

– Vi la merke til at den plutselig ble opptatt av noe utenfor viduet, og så så vi plutselig en rev luske rundt. Det var tydelig at den ikke så oss. Vi var jo egentlig veldig overrasket bare over synet av reven, og det å være et par meter unna på andre siden av glassruten. Men så så vi at den peilet seg inn mot skoen på terrassen, før den snudde rumpa til, forteller Sivertsen og humrer.

GOD TID: Mikkel hadde det ikke travelt med å finne et egnet sted. Foto: PRIVAT

Eieren av skoen, Sivertsens ektemann, har ikke vært til stede på hytta de siste dagene, fordi han har vært opptatt med på jobb.

Han er heller ikke på Facebook, og har derfor ikke sett alle kommentarene som har strømmet på fra venner og kjente.

HER SKJER DET: Mikkel så ikke at han ble foreviget. Foto: PRIVAT

– Men vi har sendt ham bilder, og han ser humoren i det, forteller kona – som sammen med to av parets barn knipset «toalettbesøket» fra flere vinkler.

Går nok i søpla



Sivertsen forteller at reven virket svært målbevisst da den valgte et passende sted å gjøre fra seg.

– Skoen lå der en stund, for vi visste ikke hva vi skulle gjøre. Men på kvelden tenkte jeg at jeg fikk ta affære. Da så jeg at den ikke hadde truffet målet, men rett ved siden av skoen, forteller 45-åringen – som bestemte seg for å studere etterlatenskapene.

HYTTEEIER: Hege Takvam Sivertsen. Foto: PRIVAT

– Jeg var jo litt redd for smitte, men avføringen så frisk og grei ut. Jeg tok tre poser på hendene og kastet den på sjøen, opplyser hun.

Skoene ligger fortsatt der de lå.

– Det er bare noen billige crocs, så det spørs om ikke de går i søpla.

Første gang



Familien har aldri sett rev ved hytta før.

– Det er ganske bratt med fjell her og kun en liten sti ned til kaien, forteller Sivertsen og legger til:

OBSERVANT: Katten skimter reven borte ved husveggen. Foto: PRIVAT

– Reven har allerede blitt døpt i kommentarfeltet – den heter Mikkel.

– Hva gjør dere hvis den kommer tilbake?

– Ja, si det? Kanskje gir jeg den litt brød hvis jeg ser den igjen. Den ser jo veldig tynn ut, men jeg har hørt at det er vanlig for tisper med valper å være så tynne. Så kanskje det var en nybakt mor, sier hytteieren.

– Men gir vi den mat, kan det jo være fare for at den slår seg til her. Uansett kommer vi til å ta med skoene inn heretter, sier hun og ler.

