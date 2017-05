Sjeldent syn: Åse møtte to nyfødte albino-elger på veien

På den ene siden av veien stod en elgku, på den andre siden stod to nesten nyfødte hvite elgkalver.

Åse Tårnesvik (54) fra Fredrikstad trodde ikke sine egne øyne da hun og mannen Filip kom kjørende på veien mellom Strømstad og Ed mandag kveld.

– Like før vi kom til et sted som heter Skee, fikk jeg øye på elgene. Først trodde jeg det var sauer som gikk langs veien. Kalvene var hvite som lam. Men da vi kom nærmere så vi hva det var. Elgkalvene var så nyfødte at de knapt nok kunne gå, sier Åse Tårnesvik til VG.

Les også: Slik ble albinoelgen Albin Norges mest kjente elg

VENTER: Elgkua venter tålmodig på at de små, nyefødt hvite elgkalvene skal komme bort til henne. Foto: Åse Tårnesvik , IKKE VG-BILDE

Hun forteller at hun har sett mye elg i sitt liv, men aldri hvite albinoelg.

– Vi ble helt satt ut begge to, det var nesten magisk. Jeg har jo hørt om albinoelg tidligere. Men det er ikke ofte man ser to av dem. Det var veldig spesielt både at de var tvillinger og de var nyfødte, som knapt kunne gå. Jeg tror ikke de var mange timene gamle, fortsetter Åse.

LIKE VED VEIEN: Bildet av den lille elgfamilien er tatt like ved veien mellom Strømstad og Ed i Sverige. Foto: Åse Tårnesvik , IKKE VG-BILDE

Åse og Filip ble stående og se elgene - og de på dem, mens kalvene kom seg over veien og over til moren, kanskje et sted mellom fem og ti minutter.

– Men vi følte oss ikke helt trygge, vi merket at moren ikke likte dette og begynte å bli aggressiv. Mannen min sa da også «jeg sitter klar med foten på gasspedalen, sier Åse Tårnesvik som virkelig håper at jegerne lar disse elgkalvene i fred.

Les også: Dag (47) møtte albinoelg på helgetur

– Dette er en veldig spesiell observasjon som det ikke er mange som får oppleve. Jeg kan ikke huske å ha hørt om noen som har gjort ligende observasjoner. Dette er en av de store opplevelsene ute i naturen, sier Per Gustav Thingstad, førsteamanuensis ved NTNU Vitenskapsmuseet til VG.

Han forteller om såkalte «lokale koplasjoner» hvilket vil si at det er et høyere innslag av albinisme i enkelte lokale elgstammer.

VGTV: Husker du albinoelgen Albin?

– Derfor observeres det albinodyr oftere på enkelte plasser i Norge eller Sverige for den saks skyld, enn andre steder, forklarer Thingstad.

Albinisme skyldes en genfeil som fører til redusert eller manglende evne til å danne fargepigment. Ekte albinoer har røde øyne fordi de ikke har pigmenter i øynene, og den røde fargen er dermed en avspeiling av blodkarene på netthinnen.

Har du sett? Pinnsvinet Casper er albino

Thingstad forteller at vi i Norge har vi både ekte albinoer med røde øyne og uekte albinoer som har pigmenter i øynene. Helt hvite dyr er derimot ikke så vanlig å finne.

- Men albinodyr har mindre suksess ute i naturen. Ikke nødvendigvis fordi de blir «hakkekyllinger», elgkua vil ta seg av kalvene sine. Men de har større risiko for å bli tatt av rovvilt. Det gjelder også elg. Deres naturlige farge er en beskyttelse ute i naturen, mens et hvitt dyr er mer utsatt og har dermed lavere overlevelsessjanser enn et normalt farget dyr, sier Per Gustav Thingstad.

Ikke fått nok av albino-dyr? Sjekk denne hvalen!

Mange vil kanskje huske albinoelgen Albin, som uten tvil er den mest kjente albinoelgen for det norske folk.

Det brøt ut massivt ramaskrik da en dansk jeger skjøt og drepte folkeyndlingen i 2011.