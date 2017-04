Sjekk dette vårtegnet!

De to huggormene hadde tatt turen ut for å prise våren, men den var kald på Golsfjellet lørdag. Null grader og null sol.

Tom Wilhelmsen (29) var på tur med kjæresten da han kom over de to huggormene som hadde lagt seg til i en bratt fjellskrent på Auenhaugen 1119 meter over havet.

– Der oppe snødde det og det kan maks ha vært null grader. Vi syntes det var rart, men de levde begge to, sier Wilhelmsen til VG.

80–90 cm

Han forteller at huggormene så velfødde ut og de var rundt 80–90 cm lange. Ingen smågutter med andre ord.

Ifølge Dag Dolmen, zoolog og forsker ved NTNU Vitenskapsmuseet, er det nemlig hannene som lister seg ut først når vårsolen kommer.

– Hannene kommer frem først, og på fjellet er det sannsynligvis bare hanner nå. De kommer fram og soler seg en liten måned, slik modner de kjønnscellene, forteller Dolmen.

Når huggormene har våknet skikkelig etter vinterdvalen kryper de til enda bedre solingsplasser, forteller Dolmen. Og ormene vet gjerne akkurat hvor disse stedene er fra tidligere besøk.

Damene og fjorårets unger kommer ut litt senere.

– Etter en uke eller to kommer hannene tilbake til der hunnene er for å pare seg. Da kan det bli kamper mellom hannene – det gjelder å være størst og sterkest for å imponere hunnene, sier Dolmen.

Han forteller at årets første huggorm ble sett på Vestlandet i februar.

– Dette er den rette tiden for huggormen å komme ut, sier Dolmen og legger til at rundt Oslofjorden har også huggormhunnene begynt å røre på seg.

– Så huggormene på Golsfjellet er et vårtegn?

– Ja. Huggorm er fantastiske dyr.

– 200 bitt i året

Ifølge Dolmen registrerer Giftsentralen rundt 200 huggormbitt i året.

– Det er lurt å oppsøke lege så fort som mulig, men det går som regel veldig bra, sier huggormeksperten som benytter anledningen til å avkrefte myten om huggormår. – Det er ikke noe som heter huggormår. Det er smågnagerår og lemenår, men huggorm formerer seg ganske langsomt, sier han. Les også: Tor Erling ble bitt to ganger av hoggorm: Fikk ekstrem reaksjon

Men siden både mennesker og huggorm gjerne oppsøker de samme lune stedene – enten for å spise matpakken i solveggen eller varme opp slangeskinnet, kan noen kanskje få inntrykk av at det er mye huggorm. Det skjer gjerne når huggormene ligger samlet og ikke har spredt seg ennå, forteller Dolmen.

– Det blir ikke spesielt mer huggorm i år enn i fjor og i forfjor, men kanskje det er litt flere huggormer nå enn for 20–30 år siden, sier Dolmen.

Forklaringen, mener han, er at vintrene ikke er så kalde lenger og at det er større tilgang på smågnagere – med andre ord mat for huggormen. Som for øvrig er fredet.