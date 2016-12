Selunge reddet av brannvesenet

Fredag ettermiddag hadde brannvesenet i Flekkefjord et noe uvanlig oppdrag. En selunge hadde nemlig forvillet seg inn på en trafikkert bilvei.

Brannvesenet reiste ut sammen med viltnemnda for å redde selen fra den trafikkerte veien.

– Vi valgte å ta den i en kasse og tok den med i brannbilen. Selen hoppet og var ivrig etter å komme seg ut, sier utrykningsleder i Flekkefjord brannvesen, Kai Espen Feed, til VG.

Feed forteller at dette er første gang brannvesenet i Flekkefjord har måttet rykke ut for å redde en sel.

– Vi er ikke eksperter på sel, men den hadde i hvert fall ikke overlevd lenge der den var, sier Kai Espen Feed til VG.



PRØVDE Å HOPPE UT: Brannvesenet i Flekkefjord forteller at den lille selen prøve å hoppe ut av kassen de la den i. Foto: Flekkefjord Brannvesen





Selungen, som slett ikke ville blir reddet, er nå fraktet til en badestrand i nærheten.

– Selen trivdes bedre på land enn i vann. Den lå i veibanen og knurret på dem som prøvde å gjøre noe med den, sier utrykningsleder Feed til NRK Sørlandet, som var tidlig ute med å omtale saken.

BLE KJØRT MED BRANNBIL: Den lille selungen ble kjørt til en lite trafikkert badestrand. Foto: Flekkefjord Brannvesen

Da redningsaksjonen var godt i gang og etter litt søking på nettet fant brannvesenet ut at selen muligens trakk opp mot land for å sove. Nå planlegger de å reise tilbake til badestranden lørdag morgen for å se etter om det står bra til med den lille selungen.



– Vi får ta en runde å sjekke opp litt, forteller Feed til VG.

Oppdraget falt godt i smak for brannvesenet, og de har gitt selungen navnet Selik.

– Det var noen som hadde sett et program om en sel med det navnet, så derfor ble det et naturlig valg, sier Feed.

BLE SLUPPET FRI: Selungen ble satt ut på en lite trafikkert badestrand. Foto: FLEKKEFJORD BRANNVESEN

