Rogalending smuglet fem fugler i koffert

198 pakker løshår, 125 kilo mynter i flybagasjen og en brannslukker full av amfetamin. Norske tollere kom over mye rart i fjor.

Tolletaten beslaglegger hvert år store mengder av narkotika, alkohol, valuta og matvarer. I 2016 ble det gjort 34 900 beslag totalt.

Noen av beslagene er mer oppsiktsvekkende enn andre. Her er noen av de merkeligste beslagene gjort av Tolletaten i fjor, som etaten har delt på sine nettsider:

En rogalending ble stoppet av tollerne på Stavanger lufthavn i fjor. I kofferten hans var det fem fugler i et plastbur, som var smuglet fra Dubai.

Tre av fuglene var døde da de ankom flyplassen i Stavanger. Tollerne kontaktet Mattilsynet, og de to andre fuglene var i så dårlig forfatning at de måtte avlives av en veterinær.

Mannen fortalte tollerne at han hadde kjøpt fuglene i Dubai, og han hevdet at han hadde tillatelse til å importere fuglene. Dette kunne han derimot ikke bevise for Tolletaten, og han ble dermed anmeldt for ulovlig innførsel av dyr. Mattilsynet anmeldte han for dyremishandling.

Bagasjen full av løshår

En afrikansk mann (34) hadde med seg flere bager fylt med løshår da han ankom med fly til Stavanger. Hele 198 pakker med løshår ble funnet i bagasjen.

Tollerne fant ut at varene ikke var til personlig bruk og at de ikke var fortollet. Mannen skulle selge løshåret i butikk. Varene ble beslaglagt av tollerne.

Mannen hadde også med seg valuta for 33.000 kroner. Pengene var ikke deklarert til Tolletaten, og derfor fikk mannen et gebyr på 6.800 kroner.

BESLAGLAGT: En mann hadde 198 pakker løshår i bagasjen da han ankom Stavanger lufthavn. Foto: Tolletaten

125 kilo mynter i flybagasjen



En kinesisk statsborger (29) hadde med seg en trillekoffert og fire fargerike striesekker da han ankom Oslo lufthavn fra Shanghai via Moskva 5. februar i fjor. Det reagerte tollerne på, og i striesekkene fant de 125 kilo mynter.

Det var norske 10-ere og 20-kroninger, og til sammen var innholdet i striesekkene verdt 220.970 kroner.

Ifølge den kinesiske mannen var myntene kjøpt hos mynthandlere i Kina for 15.000 kroner, men ingen kinesiske banker ville løse inn myntene.

Mannen og de beslaglagte myntene ble overlevert politiet på Oslo lufthavn.

10- OG 20-KRONINGER: Tollerne på Oslo lufthavn fant 125 kilo norske mynter i bagasjen til en kinesisk mann. Foto: Tolletaten

Smuglet amfetamin i brannslukker

En polsk statsborger (41) hadde bilen full av smuglervarer da han ble stoppet av en tollpatrulje i Hedmark 9. mars.

Mannen hevdet at han bare hadde med seg ei flaske alkohol over grensen, men han endret forklaring da tollerne åpnet takboksen. Der fant tollerne et pulverapparat som var fylt med 300 gram amfetamin.

Tollerne fant også blant annet over 34.000 sigaretter, 323 liter brennevin, 184 kilo kjøtt og 113 viagratabletter i den polske mannens bil.

SKJULT: Kongsvingertollere fant 300 gram amfetamin i en brannslukker da de stoppet en polsk bil. Foto: Tolletaten

Lekebiler skjulte syntetisk stoff

En pakke fra Spania ble undersøkt av tollere i Ålesund. Pakken skulle inneholde tre fjernstyrte lekebiler, men skjult i eskene var det også flere poser med ulike typer syntetisk stoff.

Alle de ulike syntetiske stoffene har en stimulerende rus, og stoffene betegnes som ulovlige legemidler. Ifølge Tolletaten er antall brukerdoser ulik for hver av stofftypene, men en av posene på fem gram utgjorde i alt 4 000 brukerdoser.

Lekebilene og det syntetiske stoffet ble beslaglagt, og forholdet ble anmeldt.

BESLAGLAGT: Ålesundtollerne fant ulovlige legemidler skjult i en sending med tre lekebiler. Foto: Tolletaten

Av de 34.900 beslagene som ble gjort i 2016 av Tolletaten, var de fleste beslagene av alkohol og tobakksvarer.

Tolletaten har aldri tidligere beslaglagt så mye øl som de gjorde i fjor: 566 000 liter ble beslaglagt. Beslagene av tobakksvarer omfatter nær ni millioner sigaretter og 677 kilo snus.

Etaten gjorde totalt 3 879 beslag av narkotika i 2016. Mange av disse var av syntetisk fremstilt narkotika.