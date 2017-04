Rådyret satt bom fast på lekeplassen

Rådyret hadde viklet seg inn i tauet og slitt av seg store mengder pels i forsøket på å komme løs.

– Rådyret skrek, og det er den verste lyden jeg noensinne har hørt, sier Monica Norli Hansen til VG.

På tur med hunden ved Rolvsøyhallen i Fredrikstad kommune i dag tidlig kom hun over et rådyr som satt fast i et ballnett på lekeplassen.

Det var Fredriksstad Blad som først skrev om saken.

– Jeg er kjempeglad for at jeg hadde hunden min i bånd, for jeg aner ikke hvordan han ville reagert dersom han kunne kommet helt innpå rådyret. Båndtvang er viktig, sier Nordli Hansen.

MISTET PELS: Rådyret hadde slitt av seg pels i forsøket på å komme løs, men hadde ingen synlige skader. Foto: Privat

Rundt rådyret lå det hauger med pels den hadde slitt av i forsøkene på å komme seg løs.

– Jeg gikk tur med hunden min Morris, og da vi kom forbi en grusplass, stoppet han opp. Jeg så rådyret og tenkte «å, så nydelig». Vi går nærmere, men det skjer ingenting. Rådyret står bare der. Og da skjønner jeg at det sitter fast, sier Norli Hansen.

Hun prøvde først å få løs rådyret med hendene, men måtte løpe hjem og hente en saks. Først klippet hun løs hodet og halsen.

– Da ble den helt ellevill og ville reise seg opp. Da skrek bare mer og viklet enda mer fast. Jeg prøvde å holde den fast som best jeg kunne mens jeg klippet beina fri.

Da hun kom løpende med saksen, så hun også et annet rådyr som sto like ved.

– Det skriket av et rådyr som sitter fast tror jeg at kommer til å sitte i lenge. Det var grusomt. Men da jeg fikk det løs, føk det av gårde. Det var en kjempelettelse at det gikk bra, sier Norli Hansen til VG.



Fallviltjeger: – Ikke la ballnett ligge henslengt