Pappesken sto midt i solsteken. Inni satt kattungen

På parkeringsplassen utenfor Skedsmo kirke sto en pappeske i solsteken. Inni satt en liten kattunge.

Det opplyser Dyrebeskyttelsen i Lillestrøm og omegn som ble kontaktet av en mann som fant pappesken rundt klokken 1330 onsdag. Den skal ha vært tapet igjen, men hadde flere hull på siden.

Det var Romerikes Blad som først omtalte saken.

– Det virker litt som den var satt der for å bli sett. Det ser du av bildet, den står midt på plassen, sier Nina Dahl, styremedlem i Dyrebeskyttelsen i Lillestrøm.

Angrer

Og det stemmer, for VG har vært i kontakt med vedkommende som satte kattungen på parkeringsplassen.

Hun forteller at hun fant katten i området noen dager tidligere, men at hun ikke fikk lov til å ha den hjemme. Etter to dager satte den voksne kvinnen katten i en pappeske på parkeringsplassen ved kirken.

– Jeg trodde den var derfra, og at eieren kunne se den. Det var ikke meningen å gjøre noe så dumt, jeg vet ikke hva jeg tenkte på. Jeg angrer virkelig, sier hun til VG med gråt i stemmen.

Hun laget hull i esken for at katten skulle få luft, men hevder at den ikke var tapet igjen.

SØTNOS: Pus hadde nok ikke stått lenge på parkeringsplassen for han var i god form. Foto: DYREBESKYTTELSEN LILLESTRØM OG OMEGN

Pus i god form

– Katten var i god form. Tørst, men ellers ok. Jeg tror ikke den har stått der lenge. Det var varmt og kassen var lett synlig for forbipasserende, sier Dahl.

Kattungen er nå i fosterhjem hos en i dyrebeskyttelsens styre.

– Nå har vi den til den er gammel nok til å bli kastrert og id-merket, og så blir den omplassert til et nytt hjem, sier Dahl som tror at katten er rundt syv uker gammel.

Hun opplyser at de har tenkt å politianmelde saken fredag.

– Det er kanskje fælt å si det, men jeg blir ikke overrasket lenger. Dette er en tid på året hvor folk kvitter seg med dyrene sine. Det er ikke første gang det skjer, og ikke siste gang heller. Det er en forferdelig måte å kvitte seg med forsvarsløse dyr på. De har ingen mulighet å klare seg hvis de ikke blir funnet, sier Dahl.

Men det ble heldigvis denne krabaten.

