Oksen Braut er død – kan havne i kjøttdisken

Til tross for at Braut ble ønsket velkommen som pensjonist på Dale Store gård, valgte Geno å slakte kjendisoksen mandag.

Flere engasjerte seg da det ble klart at oksen Braut skulle avlives. Han har med sin supersæd satt 300.000 kyr og okser til livs i over 30 ulike land. Nå var han blitt en eldre kar, og det var ikke lenger noe futt i produksjonsapparatet hans. Derfor besluttet Geno, som eier oksen, at Braut skulle sendes til slakteriet.

Braut forlot denne verdenen mandag ettermiddag.

Bakgrunn: «Legenden» Braut skal avlives

Kan bli middagsmat

Sverre Bjørnstad, som er administrerende direktør i Geno, sier til VG at beslutningen ble tatt både fordi det er den vanlige prosedyren og av hensyn til Braut.

– Vår vurdering, som har kjent Braut i 14 år, er at vi ikke tror han ville taklet et miljøskifte, med helt nye omgivelser og nye mennesker, veldig godt, forklarer han.

Selv om Andreas Bjørnebye og Anette Westgaard ønsket Braut velkommen på Dale Store gård, som er et slags aldershjem for dyr, valgte Geno å gjennomføre slaktingen.

– Braut ble slaktet i ettermiddag på et slakteri i Ringsaker. Han ble tatt separat etter vanlig arbeidstid for å sikre at det gikk rolig og verdig for seg, og det gjorde det, forklarer Bjørnstad.

Han har ikke noe nærmere dødstidspunkt.

Nå skal Braut gå gjennom vanlig klassifisering og gjennom normal kjøttkontroll, for å se om kjøttet kan brukes videre. Med andre ord kan Braut havne på middagsbordet.

– Jada, hvis de ikke finner noe feil med kjøttet går han i produksjon, sier Bjørnstad.

VG skrev om Braut da han var 10 år: Var allerede far til 150.000

Samlet inn 50.000

Andreas Bjørnebye og Anette Westgaard hadde håpet å få en ny beboer i Braut på Dale Store gård i Gressvik. Slik gikk det ikke.

– For individet Braut er det veldig leit. Han var frisk og det fantes et alternativ. Jeg synes man nå se litt på det som hvilket syn man vil ha på dyr, hvilken rolle de skal ha, og når man skal sette seg til dommer over dem, sier Bjørnebye til VG.

Han er likevel glad for å ha bydd opp til en debatt og for alle som har engasjert seg. Han forteller at pengene som er samlet inn vil bli til nytte for de rundt 30 dyrene som bor på gården, med mindre giveren vil ha pengene tilbake.

– Dyrene blir her til de dør en naturlig død eller veterinæren sier det ikke er forsvarlig å la dem leve lenger, sier Bjørnebye.

På gården bor det hest, geit, gris og fjærkre.

Etterlyst ku rømte: Ville ikke møøøte sin skjebne hos sin nye eier