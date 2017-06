Oddvar Ælj har elg på trusa - og på et sted han ikke vil vise

SKJEBERG (VG) De fleste kjenner ham som Oddvar Ælj. Nylig har navnet også blitt formalisert. Nå er han oppført som Oddvar Ælj Andersrød (67) i Folkeregisteret.

Hjemme hos den ihuga jegeren er det elg i hvert rom.

På veggene henger mange av gevirene fra det tresifrede antall elg han har skutt siden den første jaktturen i 1962. Da var han 12.

Men det er også elgmotiver på de fleste bruksgjenstandene.

På soverommet er det elg på dynetrekket og i glass og ramme på veggen.

På badet er det stort elgklistremerke på badekaret.

KONGE: Elg fra innerst til ytterst. Foto: Trond Solberg , VG

Når han kler på seg om morgenen, starter han med underbukse dekorert med elg og fortsetter med elgmønstrede sokker og t-skjorte.

Er det fest, bruker han ensfarget skjorte med et matchende elgslips fra samlingen.

– Jeg har også to merker av elg på kroppen, forteller han, og trekker opp ermet på t-skjorten.

Der kommer den ene elghode-tatoveringen til syne.

– Den andre er på et sted jeg ikke vil vise frem, sier han, og ler.

SOVEROMMET: Elg på dyna og elg på kroppen. Foto: Trond Solberg , VG

Jakt for alle penga

Oddvar Ælj serverer kaffe av elgkrus og eplekake på elgasjetter i en stue med elgputer i sofaen og stolene

Kaken er hjemmelaget.

– Jeg bor alene, og må ordne sånt selv. Det nytter ikke å ha kjerring når man jakter så mye som meg, sier han.

Oddvars elgsesong starter i Norge den 25. september, og avsluttes i Sverige i januar.

Når elgjakta er over, reiser han til Namibia eller Sør-Afrika, og fortsetter jaktingen der.

– Men hva om du treffer en kvinne som er like jaktinteressert som deg?

– Nei, noen ting må en mann ha for seg selv, sier han med et smil.

HENGERFESTE: Med elg. Foto: Trond Solberg , VG

Samler elgmotiver

På stueveggen henger en klokke malt med elg- og elghundmotiv i farger. Telysestakene er dekorert med sorte elgsilhuetter.

Til finere selskaper setter han frem vinglass fra Magnor med graverte elgmotiver.

Midt på spisestuebordet ligger en bronseelg. Den kan brukes som vinflaskestativ.

– Når jeg kommer over noe med elgmotiv, kjøper jeg det, sier han. Og avslører at det finnes uendelige varianter av servietter med elgbilder.

På kjøkkenet er det elg på kaffefilterholderen, på skjærefjøla og bordbrikkene. Over bordet henger et gevir, og på hylla over komfyren står en kubbelysestake med elg.

KAFFESTUND: Hjemmelaget eplekake serveres på elgasjett. Foto: Trond Solberg , VG

Når Oddvar Ælj lager middag, står det elgkjøtt på menyen.

–Elg kan brukes til alt. Stek, biff, hakk, pizza, spaghetti, gryteretter. Jeg lager dyrikål i stedet for fårikål.

– Blir du ikke lei av smaken?

– Nei. Det hender riktig nok en sjelden gang at jeg spiser litt kylling eller en svinekotelett. Men det blir mest elg.

I bokhyllen står kokeboken «Man tager en elg»

I stuen henger utstoppede hoder av antiloper, springbukk og kudu som han som har skutt i Afrika. Men ingen elghoder. Det har sin grunn:

– En gang hadde jeg en enorm okse med 24 takker i siktet. Men grunneieren i Nord-Østerdalen hadde satt en avgift på 1000 kroner for hver takk over syv, så jeg begynte å telle, og fant ut at dette ville bli fryktelig dyrt. Så jeg lot den gå. Neste dag skjøt nabojaktlaget den. Det viste seg at den veide 300 kilo.

Jeg har bestemt meg for ikke å stoppe ut noe elghode før jeg har sett en slik okse igjen. Og felt den.