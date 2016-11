Musens lek med katten

På småbruket Sagmyra utenfor Arendal er ikke kattene som alle andre katter og musene ikke som alle andre mus!

– Jeg lurte på hvorfor vi hadde så mye mus her når vi har hele seks katter på gården, forteller student og hobbyfotograf Gøril Bergan Kleveland (20).

Men svaret kom da hun tok kameraet sitt for å følge kattenes forhold til musene.

– Det virket som om de bare lekte sammen – musene bare danset foran kattene, og musa rømte ikke, forteller 20-åringen.

Mange dyr

På gården har familien ti islandshester, esel, marsvin, to sauer og flere andre dyr, i tillegg til en god del katter.

– Vi pleier ikke å legge ut rottegift eller feller, så disse smådyra er en del av livet på gården, sier hun.

Den underlige dansen foregikk lenge – men hun kan ikke bevise at musene gikk uskadede fra leken:

– Men katter pleier gjerne å komme stolt på trappen med jakttrofeene sine, og de har ikke kommet med dem, forteller hun.

De to kattene på bilene er brunstripete Jølle på ett år, og sort og hvite Lysa på bare syv måneder. Heller ikke hun så ut til å være interessert i å jakte på den vesle firbente beboeren på gården.

Vant med mange dyr

Katteekspert Bjarne O. Braastad – han er professor i entomologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås, bekrefter at atferden som beskrives er uvanlig:

– Katter kan sosialiseres med mange ulike dyr, som marsvin og hunder og undulater, men det betinger gjerne at samværet har startet da begge var helt unge. Det kan også være at disse kattene er så vant med mange ulike dyr på gården at de ikke reagerer med jaktinstinkt overfor musene, sier han.

Men han har også en annen teori:

– Det er ikke uvanlig at mus og rotter reiser seg på bakbena for å fronte det jaktende rovdyret – og katten har som refleks at han da passer seg litt, særlig da for rotter, som kan bite fra seg. Det kan være at dersom musen hadde prøvd å stikke unna, så ville jaktinstinktet slått inn hos katten. Men uvanlig, det er dette, sier katteeksperet Bjarne O. Braastad.