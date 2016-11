Mostue raser mot egoistiske hundeeiere

Dyreeiere som plasserer hunden alene hjemme en hel arbeidsdag, burde skaffe seg et annet kjæledyr, ifølge kjendisveterinær Trude Mostue.

«Det er kanskje på tide å ta et oppgjør med den egoistiske dyreholdtrenden og tenke selv», skriver den kjente veterinæren i et Facebook-innlegg.

Hun har sett seg lei av utviklingen der travle nordmenn oppbevarer kjæledyret alene hjemme i et bur i timevis.

– Jeg føler at det er et symbol på at mange hundeeiere ikke burde ha hund, utdyper Mostue til VG.

Som et eksempel nevner veterinæren en småbarnsfamilie som forlater hunden i et bur, mens den venter i opptil seks timer på at noen skal komme hjem. Slikt dyrehold fører ifølge Mostue til at de firbente blir ensomme, deprimerte og overvektige.

– Det blir et veldig enveisforhold, der man bare har hund for å kunne kose seg med dyret når man vil. Slike familier er for travle til å ha en hund. Hunder er sosiale flokkdyr som trives best med selskap.

Ond sirkel

Mostue mener bruken av bur har blitt mer utbredt de siste årene, blant annet fordi visse oppdrettere plasserer dyr i bur fra valpestadiet. Selv mener hun at hunder maksimalt burde være alene hjemme i tre timer.

– Da blir det en ond sirkel der hunden opplever det som skremmende å være alene i større rom. En hund som får gå fritt fra den er valp har som regel ikke det samme problemet.

Trude Mostue har følgende beskjed til nordmenn som vil skaffe seg hund, selv om de vil måtte forlate den alene en hel arbeidsdag:

– Det finnes masse fine kosedyr på Nille og Ikea.

– Ingen menneskerett



Hun mener mange forsøker å tvinge kjæledyret til å tilpasse seg til eierens livsstil – og ikke det motsatte, slik det burde være.

– Hvis du er mye ute og reiser; dropp hund og katt. Det er ingen menneskerett å ha hverken hund eller katt, sier Mostue.

– Hvis du på død og liv skal ha et kjæledyr, så er rotter et fantastisk type dyr, men du må ha de i par slik at de får glede av hverandre.

Nei til katter i leiligheter

I det samme Facebook-innlegget, som også er omtalt av ABC Nyheter, skriver Mostue også at personer som bor i leiligheter ikke burde ha katter, fordi dyrene blir «gale, apatiske og ulykkelige av å bo i et fengsel». Rundt 3500 personer har likt og 1300 har delt innlegget det siste døgnet.



– Jeg har sett katter som har atferdsproblemer, er overvektige og som har dårlig hud, fordi de må bo inne. De ignorerer kattens behov for å gå ut og klatre i trær. Katter er utedyr – og bør ha tilgang til hage eller uteliv.



Overfor VG presiserer veterinæren at hun mener katter er bedre egnet til å være alene hjemme enn hunder. Selv har hun kun katter hjemme, fordi hun ikke føler hun har tid til å gi en hund oppmerksomheten den krever og fortjener.

Lekegrinder kan brukes til å lage valpesikre områder i en leilighet, men med voksne hunder er det sosiale viktigst.

– Hvis du planlegger hund og vet at hunden kommer til å bruke en hel arbeidsdag alene hjemme, så anskaff deg like gjerne to hunder. De må ha selskap.



Mostue får støtte fra Foreningen av omplassering av dyr (FOD).

– Vi mener mye av det samme som henne, det er mange hunder som er altfor mye alene. Enkelte hunder kan ikke være alene i mer enn to timer, mens andre hunder kan være alene en hel arbeidsdag, sier Sindre Engen til VG.

Han leder hundeavdelingen til FOD på Klemetsrud i Oslo. Engen forteller at de har fått inn hunder som har vært alene hjemme i 13-14 timer på dagen, for så å bli låst inn i bur på natten. De opplever også at folk angrer seg etter noen få dager som hundeeiere.

– En del av dem som henvender seg til oss er personer som akkurat har kjøpt sin første hund. Men så oppdager de at det kreves en del å ha hund og ombestemmer seg. De har forsøkt å selge hunden tilbake til selgeren, men blitt avvist. Deretter kommer de hit med hunden for omplassering, sier Engen.

På sine egne hjemmesider skriver Mattilsynet, som har ansvaret for dyrehold i Norge, at bur «ikke er egnet som oppholdssted for hunden over tid, for eksempel mens du er på jobb eller om natten».

Hundetrener: – Noen hunder blir tryggere

Hundeinstruktør Thomas Thorvaldsen i Din hundeskole er uenig i at hunder generelt tar skade av å være i et bur mens eieren er på jobb. Han mener det er viktig å undersøke om dyret trives eller ikke, noe man for eksempel kan få til ved å filme dyrets atferd mens man er borte.

– Vi må tolke og observere hunden over tid. Noen hunder ser ut til bli tryggere av å være i bur når de er hjemme alene, fordi de ellers ville gått rundt og voktet og passet på huset, sier Thorvaldsen til VG.

Mens noen hunder blir klaustrofobiske i bur, kan andre firbente bli roligere, tryggere og mer tilfreds, mener eksperten.

– Man kan ikke si at det er direkte skadelig å ha hunder i bur over tid, men det er viktig at buret er av en slik størrelse at dyret kan bevege seg.