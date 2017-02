Marie (17) angrepet av elg i skisporet

– Den sparket meg og traff meg på hjelmen. Jeg tror jeg hadde veldig flaks, sier 17 år gamle Marie Bartnes Herdlevær.

– Jeg ble veldig redd. Vi var skipatruljevakt og skulle bare kjøre gjennom for å sjekke at løypen var fin, sier Marie Bartnes Herdlevær om da hun og venninnen Ylva Berge ble angrepet av en elg i skisporet.

Hendelsen skjedde under kveldskjøringen ved Kanthaugen Freestyleanlegg på Lillehammer torsdag kveld.

– Plutselig sto det en svær elg i løypen. Den var på vei bort, men så snudde den seg og kom rett mot oss, forklarer Herdlevær.

– Kunne ikke forhindret det

De 17 år gamle jentene hadde på seg refleksvester og stod på alpinski uten staver. De skulle passe på at ingen lå skadet i løypen.

Før de forsto det selv, sto en elgen foran dem.

– Den kom helt uventet og brått på oss fordi vi kom rundt en sving. Vi hadde dårlig tid og kunne ikke forhindret at elgen ble redd, sier Marie.

ANGREPET AV ELG: - Ylva Berge og Marie Bartnes Herdlevær var i skipatrulje i løypen da de møtte en elg. Bildet er fra en tidligere anledning. Foto: Privat

Hit på Mystory

Det var venninnen til Herdlevær, Ylva Berge, som filmet den dramatiske hendelsen. Jentene så at elgen stod der og skulle filme den imens den gikk ned i skogen.

– Etter at jeg sluttet å filme sparket han Marie en gang til å og traff henne på hjelmen slik at brillene hennes falt ned. Jeg ble veldig redd, sier Berge.

Ylva la ut videoen på Snapchat på sin Mystory, hvor den ble sett av 300 venner.

– Da fikk jeg veldig mange snaps om hvordan det hadde gått, alle var glade for at det hadde gått fint med Marie, sier Berge.

Kjenner til elgen

Gunnar Nyseth, som er fjelloppsynsmann, sier til avisen Gudbrandsølen Dagningen han kjenner til elgen det er snakk om. Han forteller at han har prøvd å få skutt elgen.

– Det er en såkalt piggokse som blir to år nå i vår. Den har sitt faste trekk i Kanthaugen-området, men den har ikke vært aggressiv før, sier Nyseth til avisen.

Han regner med at saken blir politianmeldt og at fallviltnemnda blir koblet inn for å få tatt ut elgen.

Stod helt i ro

– Etterpå lo vi av det, men det tror jeg var fordi det gikk så bra. Det kunne gått skikkelig dårlig. Jeg kunne vært på sykehus nå, forteller Herdlevær.

– Hva gjorde elgen etter at den hadde sparket deg?

– Den gikk bort fra meg et lite stykke. Og så sa Ylva at jeg skulle stå helt i ro. Da gikk den enda lenger bort og så kjørte vi forbi, så langt bort på siden som vi kom.