Lokalavis: Havnesjefen angrep 16 år gammel jente

Den svært omstridte knoppsvanen Havnesjefen gikk nok en gang til angrep på mennesker i Os onsdag ettermiddag.

Angrepet skjedde da en 16 år gammel jente var på tur i en båt sammen med en venninne, skriver lokalavisen Midtsiden.

– Den hakket etter meg og gikk løs på meg og båten med nebb og vinger. Da han kom oppi båten for å angripe fikk jeg panikk og hoppet ut i vannet for å svømme til land, forteller 16-åringen til avisen.

Angrep i full fart

Sammen med en venninne var hun på vei til Os for å handle, og angrepet skjedde da de var i ferd med å legge til land onsdag ettermiddag. Da kom nemlig svanen i full fart, forteller venninnen, som klarte å komme seg opp på brygga.

Faren til den 16 år gamle jenta forteller til Midtsiden at de kjenner til svanen fra før.

– Jeg prøvde å reparere noe på båten en gang, men da angrep den konstant. Kona prøvde

å mate den med boller, men den spiste bare bollen og kom tilbake, forteller han.

Stort engasjement

Os kommune besluttet tidligere i sommer at Havnesjefen skal avlives. Vedtaket kom etter at en liten barnehagejente ble hakket flere ganger i hodet av svanen. Vedtaket har vekket et enormt engasjement i lokalmiljøet.

I begynnelsen av juli ble 8000 underskrifter for å redde svanens liv overrakt kommunens ordfører. Engasjerte privatpersoner har engasjert en advokat for å sikre at svanen blir flyttet fremover avlivet.

Ordføreren i Modum kommune har tilbudt svanen «amnesti» i Tyrifjorden.