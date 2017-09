«Legenden» Braut skal avlives – nå punger folk ut for å redde ham

Oksen Braut er far til over 300.000 kyr og okser i over 30 land. Nå er karrieren over, og mandag skal han avlives. Det vil Andreas Bjørnebye og Anette Westgaard sette en stopper for.

Samboerparet driver Dale Store gård i Gressvik i Østfold. Nå har de satt i gang en innsamlingsaksjon for å redde oksen, som i Nederland omtales som «The legend».

I løpet av sitt 15 år lange liv har det blitt solgt sæd fra gulloksen Braut for rundt 22 millioner kroner. I dag er han far til kyr og okser i over 30 ulike land. Flere av dem er europeiske, men sæden hans har også vært populær i land som USA.

VG omtalte oksen Braut allerede i 2012. Da var den ti år gamle oksen allerede far til over 150.000, og selskapet håpte på ny sædeksportrekord.

Nå er det igjen mange som engasjerer seg, og Hamar Arbeiderblad og NRK er noen av dem som har skrevet om det som etter alt å dømme er Brauts siste helg.

I vår gikk nemlig oksen ut av produksjon, og nå lever han på lånt tid. Mandag 18. september klokken 13.00 skal han slaktes.

– Dette er helt naturlig. Han har hatt et godt liv, men nå er den fasen over. Nå mener vi at det er riktig å sende ham til slakteriet, sier Sverre Bjørnstad. Han er administrerende direktør i Geno, som eier oksen.

VIL REDDE BRAUT: Andreas Bjørnebye og Anette Westgaard har samlet inn nærmere 50.000 kroner. Foto: Privat

Det er imidlertid ikke alle enige i. Søndag kveld har Bjørnebye og Westgaard samlet inn nærmere 50.000 kroner for å redde Braut.

Rørende engasjement

Nalah Birkeland fra Moss er en av dem som har bidratt for å kunne tilby Braut en pensjonisttilværelse. Hun var rask med å engasjere seg, og har selv gitt 1000 kroner.

– La ham leve! Han er jo frisk, og han kan fortsatt ha mange fine år foran seg. Det er helt feil å kaste bort et følelsesmessig liv, bare fordi han ikke har økonomisk interesse lenger, sier Birkeland til VG.

Nå håper hun selskapet snur, og lar Braut få kose seg i enda noen år på gården i Østfold. Her lover gårdeierne å legge alt til rette for at han skal få kose seg og nyte late, fine dager. Samtidig krever dette sitt for en så stor og tung kar som Braut.

– Gresset spiser han nok fort opp, så det vil gå med mange høyballer og flere kilo fôr om dagen for å holde ham mett, sier Bjørnebye.

SUPEROKSEN: Her var Braut ti år gammel. Dette bildet ble brukt i oksekatalogen, og bakgrunnen er lagt på etter at bildet ble tatt. Foto: Atelier Klingwall.

Han anslår en kostnad på rundt 4000 kroner i måneden for å kunne gi oksen det som trengs. I den summen har de også regnet med utgifter til blant annet veterinærer, for å kunne gi Braut og helsen hans tett oppfølging.

Søndag kveld har over 200 personer gitt penger til innsamlingsaksjonen. Bjørnebye er rørt over engasjementet.

– Jeg tror det er mange grunner til at folk bryr seg om Braut. Dette viser at det er mange gode hjerter der ute. Nå håper jeg dette ender godt, og at han får en fin tid som pensjonist hos oss. Det hadde vært veldig koselig, sier han til VG.

– Avgjørelsen er tatt

Men Brauts pensjonisttilværelse ser imidlertid ut til å henge i en tynn tråd. Ifølge Sverre Bjørnstad i Geno er den endelige avgjørelsen tatt.

SISTE HELG: Kjendisoksen Braut veier rundt ett tonn. I helgen var han på turné. Foto: Agnete Børresen/Geno

– Jeg forstår godt engasjementet som er skapt rundt Braut. Dette viser et stort engasjement for dyr og dyrevelferd, og det er positivt. Vi kan kvittere ut at han har hatt det veldig godt i vårt system, men nå er det over.

– Er det ingenting som vil få dere til å snu i denne saken?

– Jeg ser ingen grunn til at vi skal snu på denne avgjørelsen. Slakting er en naturlig avslutning av livet til en okse, og det punktet kommer før eller senere uansett. Han er 15 år gammel. Han er i bra form, men er også preget av alderen, sier Bjørnstad til VG.

Selv om dommen fra selskapet som eier Braut er rimelig klar, gir ikke Bjørnebye opp.

– Jeg synes ikke vi skal gi opp før noe er endelig. Vi har kommet med et alternativ som vi tror kan fungere. Vi har selvfølgelig all respekt for dem som tar avgjørelsen, men vi er mange som håper ennå, sier han til VG.