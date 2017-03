Lamadrama på Sørlandet

Snakk om sirkus! Politiet på Sørlandet rykket ut da det ble meldt om at fire kameler og to lamaer hadde rømt fra Sirkus Arnardo søndag formiddag.

Ifølge Fædrelandsvennen på nett gikk alarmen klokken 11.49 da det kom inn melding til politiet om at det var noen dyr i Vågsbygdveien som kunne være til hinder for trafikken.

Les også: Trønderpoliti rykket ut på spark

Fant gress

Og ikke hvilke som helst dyr:

– Jeg satt ved vinduet og så disse dyrene komme forbi. Det så helt absurd ut, forteller Jørn Erik Mørne til avisen.

En video viser de to lamaene lunte av gårde i jevnt trav, med en politipatrulje med blålys i hælene.

Naboen Mimi Aanensen forteller at dyrene kom på rekke oppover veien, og at kamelene stanset og ga seg til å spise av gresset.

Vinterpels

Sirkus Arnardo har forestillinger i Vågsbygd i helgen, og her kan daglig leder Are Arnardo fortelle at jo, dyrene har rømt.

Han forklarer at dyrene har klart å legge ned det strømførende gjerdet – muligens fordi de har så tykk pels at de ikke merket strømmen. Han presiserer at dyrene er harmløse og ikke er farlige for folk. Delvis ved hjelp av politiet klarte mannskap fra sirkuset å ta hånd om dyrene og leie dem tilbake til innhegningen på sirkusets område.