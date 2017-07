Kyr i Valdres funnet med store kuttskader

Det er uvisst hva som har skjedd med de skadede kyrne.

– Det er helt forferdelig, spesielt hvis det er folk som har gjort det. Men jeg håper det finnes en annen naturlig forklaring, sier bonde Embrik Før i Lomen i Vestre Slidre kommune til VG.

Tirsdag fikk han en telefon fra en hugstmaskinfører som hadde sett at et av kyrne hans blødde, og Før dro deretter ut for å sjekke saken, forteller han.

– Da fikk jeg litt av et sjokk, for det var åtte stykker som hadde kuttskader.

Ifølge Oppland Arbeiderblad, som omtalte saken først, var kyrne på beite. Mandag og tirsdag befant de seg i området Riskestølen.

– Vi har lett i området etter mulige plasser hvor de kunne skadet seg, men har ikke funnet noe, sier bonden, som vil anmelde saken til politiet.

Nord-Aurdal lensmannskontor opplyser at de venter en anmeldelse fra bonden i løpet av fredag.

Ikke rovdyr

SKADET: Denne kua har fått en stor flenge på halen. Foto: PRIVAT





Rovviltkontakt i Oppland for Statens Naturoppsyn (SNO), Stein Olav Windingstad, sier til VG at bonden kontaktet dem fordi han fryktet at det kunne være rovdyr som hadde påført skadene. Onsdag var han på stedet for å undersøke dyrene.

– Etter å ha sett på skadene, er det helt klart at det ikke er utført av rovdyr, sier Windingstad.

– Det var skader påført av en skarp gjenstand, og det var både vertikale og horisontale snitt.

Han sier han kjenner til at husdyr tidligere har blitt skadet av forskjellige typer avfall i naturen, men har aldri opplevd at så mange dyr er funnet med kuttskader på én gang.

Måtte amputere halen

Veterinær Guri Wangsteen behandlet to av de skadde kyrne tirsdag.

– Den ene hadde et 20 centimeter langt og fem centimeter dypt vertikalt kutt rundt hofteregionen, sier hun.

– På den andre kua var halebeinet knekt. Det var et så stygt brudd at halen måtte amputeres, sier hun.

Heller ikke hun har opplevd noe lignende tidligere.

– Nei, aldri. Jeg har vært borti kuttskader, men ikke at det har skjedd med så mange dyr.

Wangsteen opplyser at en annen veterinær vil behandle flere av de skadde kyrne torsdag.