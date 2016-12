Kunde skal ha funnet slange sammen med Jysk-lenestol

Møbelkjeden har slått full krypdyralarm etter at en kunde sendte inn bilde av en uvelkommen passasjer i bunnen av pappesken.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

I bunnen av pappesken lå nemlig en slange, ifølge kunden, som straks tok kontakt med Jysk-varehuset på Stord, der lenestolen ble kjøpt.

– Det stemmer at det er en slange som har fulgt et av våre produkter. Vi skal nå forsøke å finne hva slags art dette er, sier salgs- og markedssjef Are Bjøntegaard i Jysk til VG.

Møbelkjeden har nå sendt en medarbeider hjem til kunden, for å hente slangen slik at den kan identifiseres.

Les også: Martin fant slange på badet

Død ved ankomst



Slangen var død da den kom til syne under stoldelene på Stord, men kjeden tar funnet svært alvorlig.

– Den inngikk i en vare som var mottatt tili vårt varelager 20. september, og har hatt en lengre båtreise før dette. Det dreier seg om et produkt som er produsert i Asia, sier Bjøntegaard.

Han har tatt kontakt med kjedens kvalitetsavdeling i Danmark, som setter i gang en prosess for å artsbestemme slangen.

Les også: Anette (38) fant død kvelerslange i fryseren

Aldri skjedd tidligere



– Det er uansett alvorlig for oss at det er blindpassasjerer blant varene våre. Skulle det vise seg at dette er en giftig slange, må vi gjøre enda tydeligere grep overfor produsenten, sier markedssjefen.

Han har aldri tidligere hørt om slanger eller andre dyr som er blitt med varer fra den danske møbelkjeden.

– Såvidt jeg vet har dette aldri forekommet tidligere. Det skal ikke skje, og vi vil gå opp rutinene i etterkant, sier Bjøntegaard.