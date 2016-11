Kjendis-sjimpansen Julius til dyrlege etter å ha havnet i apekrangel

Den 36 år gamle sjimpanse-yndlingen ble bitt i leggen da han skal ha ha prøvd å roe ned to kranglevorne hunnsjimpanser.

Det var i forrige uke at det oppsto tumulter i sjimpanseflokken i Dyreparken i Kristiansand, skriver Fædrelandsvennen. Det endte med at Julius fikk en flenge i leggen som han måtte behandle hos dyrlege onsdag.

– De hadde en krangel, det er ofte hunnene i den flokken som blir uenige. På et tidspunkt skal gjerne Julius være den som roer det ned, men så har han fått seg et bitt i leggen, sier veterinær i Dyreparken, Rolf-Arne Ølberg, til VG.

Nøyaktig hvem av de andre sjimpansene som bet Julius, er uvisst.

Ølberg opplyser at Dyreparken ville se an noen dager om såret grodde av seg selv, noe det ikke gjorde ettersom leggen strekkes når sjimpansen går. Dermed ble Julius lagt i full narkose og fraktet til behandling hos Ølberg onsdag denne uken.

– Jeg fikk renset såret, tatt vekk litt vev som skulle bort og satt noen sting som skal hjelpe såret å gro. Det er ikke noen voldsom dramatikk i dette, sier Ølberg.



Også i mai i år havnet Julius på operasjonsbordet etter at han forsøkte å gå imellom to hunnsjimpanser som kranglet. Den gang fikk han en flenge i leppa som måtte sys, og dermed ble han lagt i narkose for første gang i sitt 36 år lange liv, ifølge NRK.

– Det er normalt i en sjimpanseflokk at de har en del ting de må diskutere, særlig hunnene i denne flokken. De har en rangordning, og den er de ofte uenige om, så det kan fort bli krangling og diskusjoner. De løser det stort sett med å bli høylytte og kjefte på hverandre. Så går det en kule varmt, sier Ølberg.

– Det roer seg etterpå, før de finner noe nytt de er uenige om, legger han til.

Mens Julius lå på operasjonsbordet hos Ølberg onsdag, ble det samtidig utført en tannkontroll, ifølge Fædrelandsvennen. Denne kom kjendis-sjimpansen gjennom med null hull. Hele behandlingen tok omtrent 75 minutter.

– Julius er nå sammen med flokken igjen og har det helt fint. Alle sjimpansene var veldig nysgjerrige på stingene når han kom tilbake, men nå ser det ut til at de lar såret være i fred, sier Ølberg.