Katt satt fast i tre i fem dager – hoppet ned selv

I fem dager bodde en katt i toppen av en furu i Sarpsborg, uten mat og vann. Onsdag satte den potene trygt på bakken igjen.

I fem dager har et aldri så lite drama utspilt seg i et furutre på Borgenhaugen i Sarpsborg. En katt har nemlig tilbragt de siste fem dagene i toppen av treet – og nektet inntil i dag å komme ned.

Onsdag tok katten saken i egne poter, da brannvesenet for andre dag på rad gjorde et forsøk på å redde den.

Valeri Narits, som har furutreet i oppkjørselen sin, forteller hva som skjedde.

– Den klatret nedover, hoppet ned på en hekk og deretter ned på bakken. Så løp den avgårde, forteller en lattermild Narits.

Tirsdag hadde han fått en telefon fra en kvinne som mente at katten kunne tilhøre henne, og som ønsket at han skulle sjekke om pusen var øremerket. Det fikk han dessverre ikke gjort.

Narits fortalte i går til VG at han hadde forsøkt å gi katten mat, ved å feste en kyllingbit på en fiskestang. Den firbente hadde ikke tatt imot. Det har vært mye oppstyr rundt dette de siste dagene, og Narits er glad for at katten endelig er nede.

– Det er deilig at denne situasjonen er over. Vi håper at den nå finner veien hjem, sier Narits.

Saken ble først omtalt av Sarpsborg Arbeiderblad.

Mislykket redningsforsøk



Narits sa til VG tirsdag at katten ble angrepet av både kråker og skjærer, uten at den kom ned av den grunn. Brannvesenet gjorde i går et første forsøk på å redde den lodne våghalsen, til ingen nytte.

I halvannen time forsøkte brannkonstabel Truls Utne Olsen og en kollega å få tak i katten for å hjelpe den trygt ned på bakken. Det kom ikke på tale.

Vellykket redning: Pus reddet fra kattepine

SER DU KATTEN? : Treet er cirka 13-15 meter høyt, sier Valeri Narits, som har det i oppkjørselsen sin. Da fotograf Christian Clausen besøkte katten i treet tirsdag kveld, rørte den ikke på en pote. Foto: Christian Clausen

Lekte med brannvesenet



– Den ville ikke ned. Det var like før vi fikk tak i den, men da sprang den bare høyere opp. Det virket som den bare lekte, fortalte Utne Olsen til VG.

Det var ifølge Utne Olsen i tillegg vanskelig å komme til på grunn av andre trær og noen kabler som var i veien.

Les også: Husdyrenes helter

– Vanligvis i slike situasjoner pleier vi å nærme oss kattene ovenfra, og da går de ned av seg selv. Men det gikk ikke her ettersom det var vanskelig å komme til, sa Utne Olsen.

Til slutt var det bare å gi opp.

Lot seg redde: Romeo reddet etter ti dager i jordskjelvruinene

NULL STRESS: Tirsdag kveld var det ingenting som tilsa at katten var ferdig med å oppholde seg i toppen av treet. Foto: Christian Clausen

Også denne katten ville unngå redningsmannskapene: