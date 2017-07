Ingunn er ulvetilhenger – kastes ut av jaktlaget

Lederen i det lokale jaktlaget til Ingunn Faldaas har gitt beskjed om at hun ikke får være med på høstens elgjakt. Begrunnelsen skal være at hun er imot felling av ulv.

– Jeg har mistet all glede for jakt. Jeg har jaktet elg hvert eneste år siden 2008, det har betydd veldig mye for meg, sier Faldaas til VG.

Hun fikk beskjed om utestengelsen i juni gjennom en tekstmelding fra jaktlederen:

«Det er ingen enkel beslutning. Du kan mene hva du vil om ulv...men jeg tror ikke du helt forstår ulvens posisjon og påvirkning her vi bor. Frustrasjonen har nådd toppen og verre blir det med årets yngling. Det blir derfor umulig å jakte med deg framover», står det i tekstmeldingen, ifølge Faldaas.

– Jeg synes det er veldig trist. Vi har tross alt en felles jaktglede. Det er veldig leit at rovdyrpolitikken på høyere nivå koker ned til angrep på enkeltpersoner. Man kan ikke hevne seg på enkeltpersoner selv om man er irritert på politikerne, sier Faldaas.

Det var Østlendingen som først omtalte saken om jaktlaget.

Så du? 87 sauer drept av ulv på under en uke: – En tragedie

Bymenneske på bygda

Faldaas vokste opp i Trysil, men har bodd de siste 20 årene i Stavanger og har spart en ferieuke hvert år for å komme hjem og delta i jakten.

– De andre bor i Trysil og kjenner nok hverandre bedre enn de kjenner meg, men dette var veldig overraskende. Disse menneskene har lært meg å jakte.

Jaktlaget i Trysil har bestått av ni personer på det meste, men de siste årene har de vært tre personer. Det var i fjor at jaktlaget for første gang hadde en samtale om ulvespørsmålet.

– Vi hadde en diskusjon om ulv. Da sa de at jeg er et bymenneske som ikke har peiling på hvordan ulven påvirker livet på bygda. Samtalen varte bare noen minutter, fordi jeg følte at jeg ikke ville starte en krangel, sier Faldaas.

Jaktglede: Her jakter hele familien

Ba ordføreren om hjelp

Etter at hun fikk beskjeden om at hun ble ekskludert fra jaktlaget, skrev hun et brev til Trysils ordfører Erik Sletten, der hun blant annet uttrykker seg slik:

«Jeg er veldig skuffet og lei meg for at mange år med kjekk jakt ender sånn, kun fordi jeg har en annen mening enn resten av jaktlaget. Hvor ble det av ytringsfriheten? Er det slik at meningsmotstandere skal knebles, enten ved å utfrystes fra jakt og sitt jaktlag, eller må man gå på akkord med seg sjøl, dilte etter det de andre mener for å få lov til å være med på jakt?», gjengir Østlendingen.

Jegere redde for hets: Kvier seg for å legge ut bilder i sosiale medier

Sletten ønsker ikke å kommentere denne saken spesielt, men sier til Østlendingen på et generelt grunnlag at han mener det er feil å ekskludere medlemmer fra grupper eller forening på grunn av meningsforskjeller.

Jaktlagsleder Frank Rønningen sier til VG at han ikke ønsker å kommentere saken. Til Østlendingen sier han følgende:

– Dette er en personlig sak mellom Ingunn og meg.

Så du? Jeger skjøt elg - det skulle han ikke hjort

– Ulven er et fantastisk dyr



Familien til Faldaas er en av grunneierne der laget har jaktet elg. Moren til den ekskluderte kvinnen har også vært i kontakt med jaktlagslederen.

– Hun har vært i snakk med dem for man kan jo ikke bare hive ut en skogeier. De har kommet med ganske kraftige uttalelser og argumenter for hvorfor jeg er ekskludert. Moren min har svart at ingenting av det han har sagt, har noe med meg å gjøre. Det er som at jeg har fått skylden for at ulven eksisterer i Trysil, forteller Faldaas.

Les denne: Bjørn (61) reddet seg fra rasende elgku med nødbluss

Dessuten vil hun få frem at dersom en ulv gjør stor skade, synes hun den burde tas ut.

– Jeg synes ulven er et fantastisk vakkert dyr. Den har rett til å få være en del av den norske fauna. Vi må lære oss å leve med ulven og andre rovdyr. Men det er ikke slik at jeg har stått på barrikaden for ulven. Jeg er ikke motstander av at enkelte skadedyr kan bli felt, sier Faldaas til VG.