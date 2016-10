Ingen hjalp katten som hadde markangrep i sårene

Da katten endelig ble tatt med til dyrlegen, var det ingenting de kunne gjøre for å redde den.

Det var en av de frivillige i Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren som oppdaget katten i sentrum av Stavanger. Blant flere hjemløse katter lå den svarte og hvite katten med store skader. Ut av det høyre bakbeinet stakk det beinpiper. Og sårene var både råtne og fulle av larver.

Det var Stavanger Aftenblad som omtalte saken først.

Styrelederen i organisasjonen forteller at katten med stor sannsynlighet har ligget skadet over lengre tid.

– Vi var optimistiske da vi tok den med til dyrlegen. Men det viste seg at skadene var langt verre enn vi trodde, og livet sto ikke til å redde. Katten har lidd et helvete i lang tid, sier Egil Heine Strand til VG.

SÅR: Katten hadde store skader både på beina og i munnen. Foto: Katrine Ulveseth , DNNJ

Vil anmelde



Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren har opplysninger om at en person har matet kattene over lengre tid, og han synes derfor det er betenkelig at ingen har grepet inn tidligere.

– Ifølge dyrevelferdsloven har man en plikt til å hjelpe dyr som åpenbart er skadet. Skadene i dette tilfellet var så omfattende at de som var i nærheten virkelig burde sett det.

Nå vil de anmelde saken til politiet i håp om at en etterforskning kan avdekke hva som faktisk har skjedd. Strand tror folk generelt har lite kunnskap om hjelpeplikten, og håper dette tilfellet kan bidra til at flere melder ifra når de oppdager sårede dyr i fremtiden.

VONDT: Katten har hatt det svært vondt lenge, sier styreleder i DNNJ, Egil Heine Strand. Foto: Katrine Ulveseth , DNNJ

Stort problem i området



Organisasjonen tok imot 448 hjemløse dyr i 2015, og hittil i 2016 har de tatt imot 161.

– Tallet i år er noe lavere på grunn av kapasitetsproblemer. Mange av kattene fra i fjor er fremdeles ikke adoptert ut.

Den skadede katten ble funnet i et område med mange hjemløse dyr. Ifølge Strand er dette et stort problem i regionen, og når ingen tar ansvar for å kastrere dyrene så vil det heller ikke bli bedre i tiden fremover, spår styrelederen.

