Idun fikk revevalp inn i stua

Idun Sørli Gya (77) fra Narvik er vant til å leve tett på naturen. Men denne gangen ble hun virkelig revet med.

– Det var en spesiell opplevelse, sier Gya på telefon fra hytta.

77-åringen forteller at hun og mannen lever tett på naturen når de er på sommerhytta i den lille bygda Vidrek, 20 minutter utenfor Narvik. Men forrige lørdag kom naturen plutselig veldig tett på, skriver avisen Fremover, som omtalte saken først.

– Jeg sto og stelte på soverommet da jeg hørte lyder i stua. Da jeg kom inn så jeg at den ene katten vår sto og så på en annen rød katt. Men så snur den seg og jeg ser at det er en nydelig liten revevalp, sier hun.

Les også: Møtte ulv i oslomarka

Reven rasket over stua

Først var hun forberedt på at katten Suzie (7) skulle gå i tottene på den ubudne gjesten. Men bortsett fra krum rygg forholdt den seg rolig, og dermed kunne revevalpen utforske stua til Narvik-kvinnen.

NÆRKONTAKT: Idun Sørli Gya forteller om en hektisk halvtime da hun fikk revebesøk. Foto: Privat

I kjeften hadde den en stor svart fugl, som den la fra seg på tregulvet før den begynte på oppdagelsesferden.

– Den tuslet ganske rolig rundt og var veldig nysgjerrig. Den var hverken menneske- eller katteredd. Jeg begynte å lete etter kameraet og tenkte at den skulle forsvinne før det var fremme. Men den var inne i hytta i minst en halvtime, forteller hun.

Visste du?: Spiser 1352 dyr

Hev ut fuglen med klype

Dermed fikk Idun god tid til å fotografere. Bildene viser en rev som nysgjerrig utforsker menneskehiet: i hjørnet bak sofaen, opp i vinduskarmen og balanserende på en bokkasse. Den voktet godt på fuglen, men da Idun følte seg usett, tok hun en klype og hev den ut.

– Etter en stund fikk valpen nok og gikk ut. Den tok seg en runde på verandaen, tok fuglen og stakk til skogs. Den kom tilbake senere på dagen, men da bare inn i hagen, sier hun.

FØLGES UT: Katten Suzie (7) var på vakt med krummet rygg da revevalpen kom på besøk, men det ble ingen nærkontakt. Her følges reven ut døra. Foto: Privat

Se videoen: Amanda fisket kveite på to meter

Uro i katteparadis

De to kattene ekteparet har i hus er to kullsvarte søsken på syv år som sønnen fikk tak i hos en dyrevernorganisasjon. Hver sommer er de på hytta hos «besteforeldrene» i Vidrek. Begge er ivrige musejegere og nyter opplevelsene de får på landet, forteller matmor. Mens Suzie fikk oppleve reven på nært hold, var Tom ute for øyeblikket og måtte nøye seg med å utforske luktene reven etterlot.

Men for kattenes skyld håper Idun at reven ikke blir for huskjær. Nå var kattene og reven jevnstore, men om noen år kommer maktbalansen til å bli kraftig forskjøvet.

Rystende: Et lastebillass med plast i minuttet

Jager den bort neste gang

– Revevalpen var usedvanlig tillitsfull og vennlig. Dessverre. Nå var jeg opptatt med å finne kameraet, men hvis den kommer en gang til kommer jeg nok til å være mer aktiv for å jage den vekk, sier hun.

Idun regner med at valpen er morløs, da en mor naturlig ville vært mer i nærheten av den. Fuglen, som hun er usikker på artstilhørigheten til, mener hun reven ikke kunne drept.

– Den må ha kvittert ut på annet vis, den virket litt for stor for revevalpen, sier hun.