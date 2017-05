Hval strandet utenfor Værøy i Lofoten

Hvalen er trolig død, mener en fisker som fotograferte den.

Onsdag strandet en hval på nordsiden av Værøy i Lofoten.

Da Per Sjøstrøm fikk høre om den strandede hvalen, reiste han bort for å fotografere den. Han forteller at hvalen ligger utenfor den gamle flyplassen på Værøy.

– Det er et stort og flott dyr. Det er trist at den ender sine dager her på denne måten. Vi kan dessverre ikke hjelpe den fri, sier Sjøstrøm, som mener at hvalen er død.

– Det er høyvann nå, men vannet er på vei tilbake. Det har sunket en halv meter allerede, og om noen timer vil nok hvalen ligge helt fritt, sier han til VG.

Sjøstrøm driver selskapet Wildwater Fishing, som arrangerer guidede turer til Lofoten.

– Vi kjørte to runder i området tirsdag, men da så vi ingenting. Så hvalen må ha strandet onsdag, sier han.

HØYVANN: Selv om det var høyvann, kom ikke hvalen seg ut i havet igjen. Foto: Per Sjøstrøm

Bildene av den strandede hvalen ble tatt like etter klokken 20.00 onsdag kveld.

Sjøstrøm anslår at hvalen er omtrent 15 meter lang.

– Det er ikke hver dag man ser sånt. Dette er første gang jeg ser en hval, sier Sjøstrøm, som vanligvis fisker etter laks og torsk.

Sykdom eller feil i navigasjonssystemet

Anne Helene Solberg Tandberg, som er marinbiolog og forsker ved Universitetsmuseet i Bergen, forteller at det er mange ulike teorier på hvorfor hvaler strander på land.

– Sykdom kan være en forklaring, mens noen forskere mener at det kan oppstå feil i navigasjonssystemet til hvalen, som svømmer lange distanser. Hvalen kan også rett og slett være forvirret, forklarer Tandberg, og legger til at det ikke er uvanlig at hvaler strander.

Hun mener at det er lite håp for den strandede hvalen på Værøy, dersom den ikke kom seg ut med høyvannet.

– Hvis ikke hvalen kom seg ut mens det var høyvann, så vil den dø. Selv om hvaler er pattedyr og må opp for å puste, så klarer de seg ikke lenge uten vann på kroppen, sier Tandberg.