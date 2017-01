Hundepasser dømt til fengsel: «Var nødt til å gi bikkja juling»

Den profesjonelle hundepasseren fremprovoserte et angrep fra Zarek (9). Deretter knuste han skallen på hunden.

Det går frem av den ferske dommen mot mannen i 60-årene, som livnærer seg av å være hundepasser på Østlandet.

Det var i romjulen 2015 at hundepasseren skulle passe på den irske setteren Zarek. Senere ble hunden funnet ute alene med kraniebrudd og andre alvorlige skader, noe som resulterte i at den måtte avlives.

– Retten er overbevist om at tiltalte ble sint på Zarek og utøvde langt kraftigere og grovere vold mot hunden enn hva som var nødvendig, står det i dommen.

I retten forklarte hundepasseren at den irske setteren bet seg hardt fast i armen hans da han ville ha den ut av en stol. For å slippe seg fri fra bittet, slang han hunden hardt mot en dørkarm.

«Rulle meg over ham»

Hundepasseren ble ikke trodd av retten, som mener det var mannen i 60-årene som fremprovoserte et angrep fra hunden.

– Tiltaltes reaksjon på bittet fremstår dessuten uforholdsmessig brutalt. Retten har ingen tro på at Zarek hang fast hardt i armen til tiltalte slik han har beskrevet, står det i dommen.

SPREK: Zarek avbildet i solen i skiløypa. Den irske setteren ble ni år gammel. Foto: , PRIVAT

Den irske setteren ble funnet hardt skadet av et vitne. Hunden var da alene ved en akebakke i det aktuelle området på Østlandet.

Kort tid senere kom også hundepasseren til stedet. Zarek skal da ha trukket seg unna og virket redd.

Til vitnet uttalte mannen i 60-årene at «han var nødt til å gi bikkja juling tidligere fordi han beit meg», og «jeg var nødt til å rulle meg over ham», ifølge dommen.

Vitnet nektet å gi fra seg hunden til hundepasseren, men varslet i stedet politiet som tok med seg hunden til Veterinærhøgskolen i Oslo.

Dit reiste også hundeeier Erik Fransson (32) da han kom hjem fra juleferie.

Omfattende skader

Den kliniske undersøkelsen viste knusningsskader i skallen, og hunden virket blind.

Rådet fra veterinæren var at Zarek måtte avlives. Erik Fransson gikk en liten tur med hunden. Det ble den siste turen.

Obduksjonsrapporten avdekket følgende skader på den irske setteren:

• Flere brudd i pannen og skjelettet rundt begge øyne, med omkringliggende blødninger.

• Hevelse og blødninger under huden i ansiktet, samt over bakre deler av buk og bekken, og i muskulaturen på høyre forbein.

• Store skader i øynene.

– Ved at tiltalte selv har fremprovosert angrepet fra hunden, fritas han ikke for straffansvar ved sin etterfølgende voldsbruk mot hunden, står det i dommen.

Hundepasseren ble dømt til fengsel i seks måneder.

I tillegg til brudd på dyrevelferdsloven, ble mannen i 60-årene dømt for plagsom opptreden, trusler og brudd på besøksforbud. De øvrige forholdene i dommen har ikke noe med det som skjedde med den irske setteren å gjøre.

– Han har forklart at han handlet i selvforsvar, at han ble angrepet av en hund. Han er uenig i at han skal dømmes for dette forholdet, sier forsvarer Torbjørn Evjenth til VG.

Forsvareren og mannen i 60-årene har foreløpig ikke snakket sammen om en eventuell anke til lagmannsretten.

– Øke rettssikkerheten for dyr

Hundeeier Erik Fransson er tilfreds med resultatet og hyller samtidig politiets arbeid.

– Jeg er glad for at den tiltalte har fått en dom som forhåpentligvis kan sette presedens og øke rettssikkerheten for dyr. Politiet og rettsapparatet fortjener honnør for den grundige jobben som er lagt ned. Det har vært viktig for meg å få belyst denne saken for å forhindre lignende tilfeller i fremtiden, skriver Fransson i en e-post til VG.

Han har mottatt støttemeldinger fra kjente og ukjente, spesielt fra fuglehundmiljøet i Norge.

– Det har gitt meg ekstra motivasjon til å kjøre saken, skriver Fransson.