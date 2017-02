Hunden Ludvig (8) ble drept og spist av ulv bare 40 meter fra husveggen

Søndag ettermiddag fant Mari Gerhardsen (43) blodrester og halsbåndet til dachsen Ludvig (8). Da forsto hun at ulven hadde vært bare 40 meter fra huset.

Søndag kveld ligger bloddråpene fortsatt rett nedenfor oppkjørselen til eneboligen på Magnor.

– Det er helt jævlig, rett og slett. Jeg har egentlig tenkt at det er plass til ulv i Norge, men nå tenker jeg ikke sånn lenger, sier hun.

Ved føttene hennes ligger de to hundene Phoebe (15) og Lotus (4). Vanligvis går de ute sammen med Ludvig. Mari har bosatt seg på Magnor nettopp for at dyrene skal kunne gå fritt. I fjøset utenfor eneboligen i skogbrynet, har hun også tre hester.

Fant blodig halsbånd



SNUR: Tapet av Ludvig (bildet) har fått eieren Mari Gerhardsen til å revurdere sitt standpunkt i ulvedebatten. Frem til nå har hun tenkt at ulven bør få være i fred i Norge. Foto: Privat

– De to hunnbikkjene får gå løse, men Ludvig måtte være i bånd, siden han pleide å ta seg en tur på egen hånd. Ved 22-tiden lørdag var de ute for å tisse før de skulle legge seg. Ludvig smatt ut igjen da de skulle inn, han gjør det noen ganger. Da pleier han å bjeffe når han vil inn igjen, men det gjorde han ikke i går. Da var det helt stille, sier Mari.

Da hunden ikke hadde dukket opp søndag morgen, fikk hun den gnagende følelsen av at noe var galt.

– Jeg hadde ikke noe lyst til å gå ut og lete, jeg var redd for hva jeg skulle finne. Ved 14-tiden bestemte jeg meg for å gå i skauen og lete. Jeg kom bare 40 meter ned i veien før jeg fant halsbåndet hans, sier hun.

Flere enn èn ulv



Mari kontaktet en nabo, som varslet statens naturoppsyn. Rovviltkontakt Simen Bredvold kom til stedet og fulgte sporene etter ulven sammen med Maris naboer Kjell-Magne Tråstadkjølen og Ole Anders Tønneberg.

– Vi fulgte sporene rundt halvannen kilometer fra der halsbåndet ble funnet. På jordet rett ved siden av fant vi innvoller fra hunden, men vi klarte ikke å finne resten av dyret, sier Bredvold.

Han vil fortsette sporingen av ulvene mandag morgen, for å forsøke å finne ut hvilken flokk det dreier seg om.

– Det er umulig å si om det er to, tre eller seks dyr. Området vi undersøkte i dag var så nedtråkket av ulvespor, at det ikke lot seg gjøre. Det eneste som er sikkert, er at det var flere enn én ulv, sier rovviltkontakten.

NÆRME HUSET: Halsbåndet til Ludvig ble funnet bare 40 meter fra huset. Den åtte år gamle hunden kom aldri inn etter en tur ut for å tisse lørdag kveld. Foto: Odin Jæger , VG

Redd det skal skje igjen



Tilbake på kjøkkenet til Mari, ligger fortsatt hundene ved bena hennes. Nå har de også fått på seg halsbånd.

Sønnene Linus (11) og Lucas (14) er tause, men tydelig preget av at lekekameraten de har hatt siden de var små, er blitt borte.

– Jeg bor landlig fordi jeg er glad i dyr. Da er dette fryktelig vondt. Nå føler jeg meg nervøs. Ikke fordi jeg er redd de skal ta meg, men fordi jeg er redd det skal skje en gang til. Det er mange som har både hunder, hester og små unger rundt her, sier Mari.

Naboene nikker rundt kjøkkenbordet. Tønneberg opplevde selv at hunden hans ble tatt av ulv for over ti år siden, rett ved sandkassen der datteren hans pleide å leke.

– Når matfatet i skogen blir tomt, beveger de seg dit maten er. Dette går utover livskvaliteten vår, sier Kjell-Magne Tråstadkjølen, som bor bare 600 meter unna.

Mari rister på hodet, og ser ned på de to hundene, som ligger med snutene på labbene sine.

– Jeg tror jeg skal melde meg på jegerkurs, sier hun.