Høysesong for bisvermer – kan komme 25.000 bier om gangen

Svein Robert Engmann og naboen satt med en kaffe på trammen da de hørte et voldsomt bråk og luften ble mørk.

– Det bråkte virkelig voldsomt, og jeg skjønte ikke hva det var. Da jeg kikket opp var svermen bare et par meter over hodene på oss. Jeg kastet meg ned på plenen og krokløp i hus. Jeg må innrømme at jeg ble ganske skremt og fikk litt sånne morderveps-vibber, sier han til VG.

Det var Tønsbergs Blad som først omtalte saken.

BIEKLASE: – Bisvermen satt fortsatt som en klase høyt oppe i pæretreet da jeg dro hjemmefra lørdag ettermiddag, sier Svein Robert Engmann fra Tønsberg. Foto: Privat

Engmann anslår svermen til 4–5 meter i diameter. Etter å ha kommet lavt inn i hagen midt i Tønsberg sentrum, satte svermen kursen mot naboens høye pæretre. Her steg svermen oppover som en slags levende sopp og klaset seg imot toppen av treet, cirka 7–8 meter over bakken, forteller han.

– Jeg fikk ringt en kamerat som er birøkter, og han sa de ikke er farlige. Svermen satt fortsatt i treet da jeg dro hjemmefra for tre timer siden, sier han.

Husker du denne? Rune (62) ble stukket av nesten 100 bier

Bier på farten også i Trøndelag



I Melhus kommune rett sør for Trondheim var det såpass dramatisk lørdag ettermiddag da en bisverm slo seg ned på en husvegg, at huseieren kontaktet politiet.

– Vi ringte en birøkter som tok hånd om saken, sier operasjonsleder Trond Volden ved politiet i Sør-Trøndelag.

– Det er absolutt høysesong! Når det er 20 varmegrader, og gjerne i 11-12-tiden på formiddagen, da legger ofte små skyer på 20-25.000 bier ut av kuben, sier Roar Ree Kirkveold.

Les også: Millioner av bier stakk av etter trafikkuhell

Han har skrevet tre bøker om bier, blant dem en lærebok i birøkt, og han er selv også birøkter. Litt hypotetisk og røft regnet anslår han at det på «en god dag» kan være rundt 500 bisvermer på vingene i Norge.

– Men de fleste forsvinner til skogs og dør i løpet av vinteren, sier han.

Fikk du med deg denne? Geir møtte på ørn med kjempefangst.

Dronningen er ikke sprek



– Hva er det som skjer?

VOLDSOMT SYN: – En bisverm er et voldsomt syn hvis man ikke har sett det før, men det er jo også et imponerende skue – og en anledning til et gløtt inn i et avansert og fascinerende samfunn blant insektene, sier professor Anne Sverdrup-Thygesen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås. Foto: Privat

– Det er bienes naturlige vesen å sverme, selv om de som driver med birøkt forsøker å unngå det. Det betyr tap for birøkteren, og kan oppleves som ubehagelig for folk rundt. Biene svermer fordi det har kommet en ny dronning i kuben. Da tar den gamle dronningen til vingene, ofte sammen med halve bestanden. Dermed kan det fort være oppunder 20.000 bier på farten i en slik sverm, sier professor Anne Sverdrup-Thygesen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås.

Les også: Millioner av bier stakk av etter trafikkuhell

Hun forteller at svermen som oftest ikke drar så langt. Den gamle dronningen er ikke sprek nok til langturer, så turen går gjerne til et tre i nærheten. Her slår dronningen seg ned, og alle arbeiderbiene samler seg rundt henne for å passe på henne. Slik blir det en levende, yrende, summende klynge. Fra denne svermen sendes det ut speiderbier, som har som jobb å finne et nytt egnet bosted for den gamle dronningen og hennes hoff. Når de finner et slikt sted, for eksempel et hult tre, flytter de videre dit, sier hun.

En biesverm er ikke farlig, understreker hun.

– De har spist seg stappmette på honning før de svermer, og de har faktisk vondt for å bøye seg for å stikke. De er mest fokusert på å beskytte dronningen og å finne et sted å bo.

Les: Elgsamler Oddvar Ælj har elg på trusen.

Må samles inn

Svermer som er på «avveie» samles ofte inn av profesjonelle birøktere, som regel fra Norges Birøkterlag.

– Vi er cirka 4000 birøktere, og vi prøver så langt vi kan å samle inn svermene. Det kan for eksempel være smitte i dem, så det er litt viktig at dette tas hånd om på riktig måte. Det vi gjør, er at vi rister biene forsiktig ned i en eske, og så fort dronningen er i boksen, sender hun ut sitt helt unike duftstoff. Dette feronomet gir alle de andre biene i svermen beskjed om at dronningen er i hus. Da følger de etter, også de som har vært litt forvirret. Det tar som regel en halvtimes tid, sier Roar Ree Kirkevold.

Han forteller at de flinkeste birøkterne ikke får svermer, og at det er avlet frem såkalt svermetrege dronninger, altså dronninger som ikke er så tilbøyelige til å sverme. Når biene forlater kuben blir det mindre honning.

Kos deg også med denne: Bussjåfør reddet andefamilie i morgenrushet.