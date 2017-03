Her reddes Buster ut fra betongveggen. Var savnet i tre døgn

Katteeierne hamret, banket og meislet hele natten for å få hull på betongveggen og redde Buster (1,5).

Av RONALD JOHANSEN og MICHAEL RENÉ JENSEN (iTromsø)

Katteeierne Camilla Pedersen og Robert Jakobsen sto klare til å ta imot Buster da han endelig klarte å komme seg fram til hullet de hadde meislet og saget fram.

– Det var en utrolig lettelse å se vår kjære Buster igjen. Det har vært lange dager med jobb og usikkerhet, men nå er det bare en helt fantastisk følelse som strømmer gjennom kroppen, sier katteeierne til iTromsø.

Hørte mjauelyder bak muren

Buster var fanget i nærmere tre dager innenfor støttemuren i betong som befinner seg på Dramsveien i Tromsø kommune. Det var imidlertid først i går kveld at Camilla Pedersen ble klar over hvor kjæledyret hadde tatt veien.

– Jeg gikk langs Dramsveien og lette etter ham, og plutselig hørte jeg mjauing som hørtes akkurat ut som hans. Først trodde jeg at Buster hadde havnet under snøen, men etter å ha gravd meg fram, fant jeg ut at mjauingen kom fra støttemuren, forklarer Pedersen.

Buster hadde forvillet seg inn gjennom den ene siden av muren, som er opp mot 60 til 70 meter lang. Katten hadde ikke mulighet til å komme seg ut samme vei som han kom inn, så eierne ble nødt til å ta andre grep.

– Vi begynte med å ta kontakt med brannvesenet som kom og bidro, men de hadde ikke riktig verktøy. Vi har prøvd å meisle for hånd, banket og vrikket for å få løs en av betongklossene, men klokken fire i natt måtte vi kaste inn håndkleet, sier katteeierne til iTromsø.

LYTTER: Kattens mjauing høres klart og tydelig innenfor betongveggen. De lokket med kattemat og tilrop for å prøve å få Buster ut. Foto: Ronald Johansen / iTromsø

– Aldri gjort noe lignende

Klokken 07.00 tirsdag morgen var katteeierne Camilla Pedersen og Robert Jakobsen klare til å starte opp redningsaksjonen igjen, sammen Steinar Moe fra Tromsø Betongteam og Birger Gjerdrum.

– Etter å ha ødelagt en drill fikk jeg panikk og ringte det første betongfirmaet jeg fant. Da kom Steinar fra betongfirmaet rekordraskt. Det kunne ikke tatt mer enn fem minutter før han var her, forteller Pedersen.

– Vi hadde god responstid denne gangen. Jeg satt klar og ventet bare på en katt å redde, sier en spøkefull Moe.

Han hadde ikke noe annet valg enn å sage og meisle for å få hull i betongen.

– Dette var et veldig uvanlig oppdrag å få. Jeg har aldri vært med på noe lignende. For å få hull i den harde betongen måtte jeg bare kjøre på, så katten har garantert vært skremt av alle lydene, påpeker Moe.

Tur til veterinæren



– Katten er litt nervøs av seg, så jeg ser ikke bort ifra at han har blitt skremt eller søkt tilflukt da det var litt dårlig vær. Da har han rett og slett gått inn i åpningen ved enden av muren, påpeker Birger Gjerdrum.

Han bor i samme husstand som katteeierne og bidro aktivt i redningsarbeidet av Buster. Han påpeker også at endene på muren må tettes, slik at ikke flere dyr havner i fare.

Etter den omfattende redningsaksjonen på Dramsveien bar det rett til veterinæren for å sjekke at alt sto bra til med Buster etter tre dramatiske dager.