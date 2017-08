«Havnesjefen» ble avlivet: – Hvis vi hadde ventet ville det vært et sirkus uten like

OS (VG) Det ligger et tykt regnteppe over Os kommune dagen etter at det er klart at byens mangeårige maskot «Havnesjefen» ble avlivet natt til torsdag.

I havnen i Os er svaneenken og svaneungene nå igjen alene.

Onsdag kveld ble det kjent at den kjente knoppsvanen igjen hadde gått til angrep – mot en 16-år gammel jente som var på tur i en båt med en venninne.

På kaia ved Oselvo viser Sølvi Bugge i Svanehjelpen i Os frem stedet der hun ved en rekke anledninger har pleiet den omdiskuterte svanen.

Hun mottok dødsbudskapet torsdag morgen med stor sorg.

– Jeg så det på nyhetene i morges og ble veldig lei meg og sint. Vi kunne hatt han her til vi fant en løsning. Vi er mange som har jobbet for å få flyttet svanen, forteller hun til VG.

Hun er skuffet over at svanen har blitt avlivet uten at noen har tatt kontakt med Svanehjelpen. Hun mener de kunne tatt han inn til de hadde funnet en løsning på en eventuell flytting. Selv mener hun svanen har fått en urettferdig behandling i havnen i Os.

– Det som er årsaken til dette er ikke «Havnesjefen» selv, men alle de som har plaget han. Det har foregått dyremishandling i flere år, sier hun til VG.

Måtte avlives etter nytt angrep

Landbrukssjef Øystein Svalheim ved Bjørnefjorden Landbrukskontor forteller til VG at kommunen forlenget fellingsvedtaket for å gi svanehjelperne anledning til å finne alternative løsninger på svanens fremtid.

Selv om flere har uttrykt at de ønsker å adoptere svanen, har det praktisk ikke latt seg gjennomføre etter å ha fått avslag fra Miljødirektoratet.

– Så kom dette angrepet i onsdag kveld. Da vurderte vi det slik at vi har fått et nytt utfall fra «Havnesjefen» og det tolerer vi ikke, sier Svalheim.

Han forteller at flytting ble et mindre fristende alternativ da de på den måten ville gi fra seg problemet til noen andre.

– Vi var ikke interessert i at han skulle angripe småbarn et annet sted. Hvis det hadde skjedd så ville vi hatt ansvaret for det vi også, og det ville vi ikke, sier han.

Han forklarer at avlivingen ble gjennomført fort fordi de ønsket å gjøre det mest mulig stille og fredelig for dyrenes del:

– Hvis vi hadde ventet til i dag så ville det vært et sirkus uten like. Vi gjorde det så fort vi fikk anledning etter at vi ble klar over at angrepet hadde skjedd, sier han.

KUNNE IKKE TOLERERE NYTT ANGREP: – Vi var ikke interessert i at han skulle angripe småbarn et annet sted, forklarer landbrukssjef Øystein Svalheim til VG. Foto: Tor Erik H. Mathiesen

Sterke reaksjoner

Varaordfører i Os kommune, Laila Reiertsen forteller til VG at det har vært delte reaksjoner på nyheten om «Havnesjefens» død.

– Det er klart det er masse følelser hos folk. Samtidig har vi fått mye støtte på at det var det riktige å gjøre. Det er også viktig å påpeke at det har vært mange hendelser som ikke har vært fremme i media. Det er ikke bare to hendelser – det er mange. Det kan ikke være utrygt for folk å være i havnen, vi må ta vare på innbyggerne våre, sier hun.

Varaordføreren sier til VG at hun velger å tro at denne hendelsen ikke har splittet befolkningen i Os i to:

– Vi er sindige og reflekterte folk i denne bygda her. Selvfølgelig har vi respekt for ulike meninger, men så håper jeg at vi nå kan gå videre sammen. Det kommer en tid etter dette også, splittelsen glemmer vi fort, sier hun.

Sølvi Bugge i Svanehjelpen er av en annen oppfatning.

– Jeg synes det er pinlig å være fra Os for øyeblikket. Det er ikke dyret sin skyld, det er folk som har behandlet han dårlig, sier hun.

Etter å ha samlet inn nesten 10.000 underskrifter for å redde svanen uten hell, har hun nå bestemt seg for å legge ned Svanehjelpen.

– Det er ingen av oss som velger å gå videre. Hvis noen andre har lyst til å fortsette er det bare å si ifra. Nå kan kommunen rydde opp i dette selv.Vi har vært i møter med kommunen uten at de vil høre på den kunnskapen jeg sitter med etter syv år, den betyr tydeligvis ingenting. sier en opprørt Bugge til VG.

GIR SEG: Sølvi Bugge fra Svanehjelpen er lei seg og legger ned virksomheten med å hjelpe svaner etter «Havnesjefen». Her er hun utenfor kontoret ved Oselvo. Redet til knoppsvanene er i sivet i bakgrunnen mot det røde huset. Foto: Tor Erik H. Mathiesen

Stort engasjement



Svanehjelpen i Os startet kronerulling etter hendelsen for å skaffe Havnesjefen en advokat, og krevde at kommunen vurderte flytting av svanen, istedenfor avliving.

Ifølge naturmangfoldsloven har kommunen hjemmel til å ta livet av de fredede knoppsvanene dersom de utgjør en fare for mennesker.

Engasjementet rundt «Havnesjefen» har berørt hele lokalsamfunnet i Os, og mandag demonstrerte 30 aktivister foran rådhuset i kommunen, i protest mot kommunens fellingsvedtak.

Midt i Os sentrum ligger spisestedet «Havnechefen». Det få osinger her som vil uttale seg til VG om hva de synes om avlivingen av byens tidligere maskot, men flere innrømmer at de ved flere anledninger har kommet i klammeri med den landskjente svanen.

Venninnen til den 16 år gamle jenta som ble angrepet onsdag har uttalt at det er fint at de ikke lenger trenger å være redde for svanen.

– Jeg synes det er litt betryggende å vite at vi ikke lenger trenger å passe på eller være redde for Havnesjefen. Jeg synes dette var på tide, på grunn av de to siste angrepene, som kunne endt mye verre, sa hun til NRK.

INFORMASJON: I havnen i Os er det satt opp en plakat om at svanene kan være aggressive i hekketiden. Foto: Tor Erik H. Mathiesen

Sovnet stille og rolig inn



Det var Øystein Svalheim ved landbrukskontoret som først opplyste om at Havnesjefen ble avlivet på en forsvarlig måte.

Hvordan ble han avlivet?

Han ble lokket med noe brød, like fra der han lå. Så fikk han et teppe over seg, ble satt i et bur og transportert bort. Han fikk et kakk over nakken, som er en helt skånsom måte å ta liv av en svane på. Det var viltkyndige folk som gjennomførte det, sier han.

Han opplyser om at det ikke var noen av landbrukskontorets egne ansatte som gjennomførte avlivingen, men at kontoret har avtaler med andre som står for slike tjenester.

