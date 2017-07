Har du sett Reidar (2) og Bjarne (8)?

De to lama-kameratene Reidar og Bjarne var ikke spesielt fornøyde da matfar kom med nye geiter til gården. Nå er det Lama-drama og leteaksjon på Senja.

De to lamaene Reidar (8) og Bjarne (2) har lurt til seg en aldri så liten ferie fra hjemstedet sitt på Senja. Det har resultert i leteaksjon fra bil, hesterygg og et noe mislykket forsøket med drone-søk.

Samboerne Berit Aasnes Hofsøy og Odd Brede Sommarset jobber for tiden med sin drøm om å starte en åpen gård på Senja i Troms fylke.

De gode Lama-kameratene Reidar og Bjarna har allerede vært hos samboerparet i noen år, men de likte svært dårlig da de måtte ta imot nye familiemedlemmer.

DRAMA: Har du sett en lama eller to? Nå er det leteaksjon på Senja etter lamaene til Berit Aasnes Hofsøy og Odd Brede Sommarset. Foto: PRIVAT

– Vi kom over en annonse der noen skulle selge en lama-hoppe og tre afrikanske geiter. Vi kjøpte de og tok dem med til gården, men lamaene likte svært dårlig brunstlukten til bukken, sier Sommarset til VG.

Lamaene hoppet derfor lett over gjerdet og satte ut i naturen. Nå har de vært borte siden fredag.

HAR DU SETT MEG? Lamaene har tatt seg en tjuv-ferie. Nå håper eierne at de snart skal komme til rette. Foto: PRIVAT

– Vi har lett etter dem med drone, kjørt biler rundt på veiene og sett fra hesteryggen, men vi har ikke sett noe enda. På onsdag skal vi ha en større leteaksjon fra hesteryggen, sier han.

Droneflygingen skulle derimot skape enda mer hodebry for leteaksjonen. For den gikk tom for strøm og dalte ned langt ute i skogen i kraftig vind. Den ble heldigvis funnet etter litt iherdig leting.

KJÆLEDYR: Berit Aasnes Hofsøy koser seg med lamaene Reidar (2) og Bjarne (8). Foto: PRIVAT

Ikke farlige

Ifølge eieren finnes ikke de to lamaene farlige. Så dersom man skulle komme over dem kan man trygt stikke bort å si hei.

– De er veldig glade i brød, så hvis man har noe brød kan man lokke de til seg og holde de fast til vi kan komme og hente dem. De har en grime man kan holde i så de kan leies som hunder, sier Sommarset og legger til at de heller aldri har spyttet på noen.

Det er ikke første gang en av rømlingene har rømt. For lamaen Bjarne er dette på vei til å bli en sommertradisjon.

– Han har vært på ferie før, da han rømte fra de forrige eierne sine. Vi håper vi finner begge to snart, og de klarer seg fint ute frem til det, sier han.