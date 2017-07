Gjør et siste forsøk på å redde den dødsdømte Havnesjefen

Kommunen har allerede bestemt at den omdiskuterte svanen, Havnesjefen i Os, skal avlives. Nå gjør støttegruppene et siste forsøk på å redde den.

– Vi i Svanehjelpen i Os holder på med en klage til Miljødirektoratet. Vi mener at svaner kan ha det utmerket i fangenskap, når alle kriterier er oppfylt, opplyser Sølvi Bugge leder for Svanehjelpen i Os til VG.

Bugge opplyser søndag kveld at de også ser på flere løsninger for å redde Havnesjefen.

Også Miljøvernforbundet forsøker å få Os kommune til å avvente avlivingen.

– Miljøvernforbundet forsøker nå en siste gang å få kommunen til å innse at det ikke ligger noen skam i å avvente, slik at man kan få på plass en alternativ løsning, skriver Ruben Mjelde Oddekalv i en e-post til BT lørdag.

Les også: Har samlet inn 8000 underskrifter for å redde svanen «Havnesjefen» i Os

Har satt ut «svanevakter»

– Vi jobber nå for fullt for å redde Havnesjefen. Senest i dag var det noen som hadde slått svanen fordi den skal drepes likevel så vi har satt ut folk på vakt i havnen til å passe på, forteller Bugge.

Svanen, som har fått navnet Havnesjefen, ble omdiskutert etter at en liten jente ble dratt under vann av svanen den 30. juni.

Etter dette besluttet kommunen at svanen skal avlives mellom 23. juli og 6. august.

UNDERSKRIFTSKAMPANJE: VG har tidligere møtt Birgitte Wiik som har startet en underskriftskampanje for å redde Havnesjefen. Foto: Odin Jæger , VG

Både Miljøvernforbundet og Svanehjelpen i Os mener at avlivingen må vente til i starten av september, av hensyn til svaneungene.

– Svaneungene kan ikke klare seg selv før ut på høsten, så enten må de flyttes til et sted i det fri eller så må man vente til da, sier Bugge.

Skjedde i Kristiansand også: Angrepet av rasende svane

Svanehjelpen i Os skal mandag i møte med kommunen for å finne diskutere hvilke muligheter de har.

– Vi har en dialog med svanehjelpen i Os og vi er engasjert selv. Jeg har ikke noe mer å si enn det. Jeg registrerer at det er engasjement for dette og vi ser etter andre muligheter, sier Marie Bruarøy, ordfører i Os kommune.

Fikk avslag om å overta familien

TIL REDNING: Frode Storetvedt har søkt Miljødirektoratet om tillatelse om å flytte svanefamilien til hans private innhegning på Tysnes. Foto: Odin Jæger , VG

Et alternativ som har kommet opp har vært å flytte svanefamilien til Tysnes. Frode Storetvedt søkte sammen Os kommune om tillatelse til å flytte familien til hans 1400 kvadratmeter store innhegning i Tysnes.

– Jeg håpet at det skulle være en mulig løsning. Jeg har et stort anlegg hvor jeg har hatt en del svaner i korte og lengre perioder, forteller Storetvedt til VG.

Les også: Hermann (9) reddet svanen «Svanhild»

Fredag kom imidlertid avslaget på søknaden hvor Miljødirektoratet skriver at de ikke kan se «at det foreligger tilstrekkelige argumenter for å fravike hovedregelen om at ville dyr ikke skal være i fangenskap».

– Jeg ble ikke akkurat overrasket, men jeg stiller en del spørsmål rundt begrunnelsen som var at ville dyr i prinsipp ikke skal holdes i fangenskap, men det finnes jo andre ville dyr man har i fangenskap, sier Storetvedt.

Han er klar over at Svanehjelpen i Os kommer til å klage på vedtaket, og forteller at han stiller seg bak klagen.

Andre svanehistorier: