Frykter at 34 lam kan være stjålet

Sauebonde Geir Ola Disserud (26) været noe galt da 34 lam var borte fra sommerbeitet.

– Jeg er usikker på hva som har skjedd, om noen skulle ha fårikål eller de har vært ute etter noe annet, sier Disserud til VG.

Han har funnet tre avklipte øremerker fra dyrene, men mangler fortsatt 31 sauer, skriver lokalavisen Eidsvoll Ullensaker Blad, som omtalte saken først.

Særlig de avklipte øremerkene gjør at den unge sauebonden frykter noen har vært ute og stjålet dyrene.

Lette å kjenne igjen



– Nei, det finnes ikke noe rovdyr i Feiring, og jeg har funnet øremerker som er fjernet, så jeg tenker at det er tjuveri, sier Disserud.

I tillegg til lammene er også tre søyer savnet. Det er ikke uvanlig at noen av dyrene i en besetning kan forsvinne i løpet av beitesesongen, men at et så stort antall dyr skal bukke under, mener bonden er spesielt, skriver lokalavisen.

Dyrene til Disserud er en blanding av gammelnorsk sau, eller villsau, og gammelnorsk spælsau. De er svært kjennspake, og det er få som har denne typen sauer i området.

– Det er svarte og brune sauer, litt mindre enn den norske hvite sauen, med litt lenger ull, sier sauebonden.

Mye penger

Disserud har hatt 240 sauer på utmarksbeite denne sesongen, så det er en forholdsvis stor del av besetningen som er borte.

– Det dreier seg også om mye penger for meg. Da jeg begynte med sau måtte jeg betale 2500 kroner per dyr, sier 26-åringen.

Bonden håper at både jegere og turfolk som bruker skogen rundt Feiring i Eidsvoll vil være oppmerksomme, og gi beskjed dersom de skulle se noen av sauene.

– Jeg håper de dukker opp igjen. Når en mister så mange dyr, mister en fort gnisten, sier den unge sauebonden.