Flere tilfeller av katteaids i Norge:  Katten Gilbert døde

Den hjemløse katten Gilbert måtte bøte med livet da han ble tatt med til veterinæren og testet positivt for katteaids.

Katten Gilbert ble forlatt av familien sin og endte med å vandre Sandefjords gater alene.

Det var Tønsbergs Blad som først skrev om hannkatten som tirsdag kveld ble hentet av Dyrebeskyttelsen i Tønsberg/ Horten (DBTH) og tatt med til veterinæren.

Ifølge lokalavisen manglet han både tenner og pelsen hang i tjafser.

Den hjemløse katten hadde gått rundt i nabolaget til Anniken Jansen.

Hun forteller til lokalavisen at hun hadde sett Gilbert både slåss og pare seg med andre katter i nabolaget de siste ukene. Andre i nabolaget forteller at de hadde sett katten vandre rundt alene i nesten et år.

Hadde vært syk lenge

Jansen tok Gilbert med inn, matet han mat og varslet dyrebeskyttelsen, som hentet katten og tok den med til veterinæren.

Hos dyrlegen ble katten undersøkt og Gilbert testet positivt for katteaids.

Hjemløs: Gilbert var hjemløs og vandret rundt i Sandefjords gater i nesten et år Foto: Privat

– Han var ikke kastrert og hatt slåss mye og mest sannsynlig vært syk over lengre tid, forteller leder i DBTH, Åshild Karlsen til VG.

Flere tilfeller av katteaids

Gilbert er ikke den eneste katten med katteaids, tidligere i sommer skrev NRK Finnmark om den hjemløse katten Alfred som også var smittet av sykdommen og måtte avlives.

I april var det flere katter i Bodø som måtte bøte med livet etter den dødelige sykdommen.

Også Bergens Tidende skrev i april om katter som har blitt dumpet av familiene sine og endt opp med forskjellige smerter og sykdommer, deriblant katteaids.

Agderposten har også skrevet at Redd Dyra Telemark har fått inn flere hannkatter i sommer med katteaids, og advart feriegjester som har med kattene sine om at det er Arendal er et risikområde.

– Katteaids er samme type sykdom som menneskeaids, men virusene er artsspesifikke, som vil si at det kun smitter mellom katter, forteller veterinær og president i Den norske veterinærforening, Torill Moseng.

Moseng forteller at viruset kommer fra FIV (Felint immunsviktvirus), som tilsvarer det hos mennesker, human immunsviktvirus (HIV).

– Viruset smitter på samme måte som hos mennesker, i hovedsak med blod. Så det skjer gjerne i forbindelse med slåssing og paring, forteller Moseng.

Uhelbredelig

Veterinæren forteller at de ikke har noen tall på hvor mange katter som har FIV og katteaids, men det er ikke uvanlig.

– Det kan hende det er mer katteaids nå enn før, men det vet vi ikke noe om. Grunnen til at det dukker opp flere og flere tilfeller nå, er fordi vi gjør flere tester.

På lik linje som HIV er FIV et virus som utvikler seg til aids. Moseng forklarer at viruset ikke gir symptomer før det har utviklet seg til katteaids, men da er det klare symptomer.

– Immunforsvaret blir veldig dårlig. Katten kan få sår som ikke gror, eller andre infeksjoner og etter hvert svært dårlig allmenntilstand og dårlig dyrevelferd, sier Moseng.

Det finnes ingen kur for katteaids, men Moseng forteller at katten kan leve lenge med FIV.

– Vi anbefaler at alle som har katter som skal være ute at de bør passe på å kastrere kattene sine. De ukastrerte hannkattene sloss mest for å beskytte reviret og de sloss om hunnkattenes gunst, forteller Moseng.