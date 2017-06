Fatland slakteri får sterkt kritikk etter smertefull slakting av gris

Mattilsynet retter sterk kritikk mot Fatland Oslo AS etter at flere griser måtte lide unødig under slakting.

I et vedtak fattet i april i år reagerer Mattilsynet på at flere griser ikke ble bedøvet ordentlig før de skulle slaktes under en inspeksjon den 12. april.

Boltepistolen, som skulle fungere som en backup-løsning i bedøvelsesprosessen, lå heller ikke tilgjengelig under arbeidet, noe som resulterte i at dyrene led unødig, kommer det frem av vedtaket.

– Hvis bedøvelsen svikter, skal slakteriene ha en backup-løsning. Da vår inspektør kom dit hadde de allerede boltet en gris med boltepistolen, og sånn sett gjort en avvikshåndtering. Vi mener likevel de reagerte for sent, forklarer seksjonssjef i Mattilsynet, Ingeborg Sveinsdottir til VG.

Gris blir vanligvis bedøvet i en gassfelle, for å sikre at dyrene opplever minst mulig smerte ved slakting. Mattilsynet henviser i vedtaket til Forskrift om avliving av dyr, hvor det understrekes at dyrene må være i kontakt med gassen i tilstrekkelig lang tid, for å sikre at de er døde eller forblir bevisstløse til de er avlivet.

Utsatt for «ekstrem smerte»

Under inspeksjonen oppdaget Mattilsynet at flere av grisene gapte under stikking, noe som tydet på at de fortsatt var ved bevissthet, og kunne føle smerte da de skulle avlives.

Ved stikking henges grisene opp etter bena, for så å bli stukket i halsen med kniv, slik at de kan blø ut.

– Da det ble oppdaget at flere av grisene ikke var godt nok bedøvet i første omgang måtte vi fysisk gå inn å korrigere situasjonen, utdyper Sveinsdottir.

I vedtaket står det blant annet skrevet at: «Bedøvelsesprosessen i seg selv er svært smertefull og stressende ved bruk av karbondioksid. Når grisene ikke er tilstrekkelig bedøvet ved opphenging og stikking blir dyrene utsatt for ytterligere påkjenninger og ekstrem smerte.»

Ved videre inspeksjon kom det frem at blandingen av gass var feil under bedøvingen, noe som gjorde at grisene led unødig.

Mattilsynet kontrollerer alle dyr som slaktes i Norge, og Sveinsdottir understreker at de nå ønsker konkrete tiltak fra Fatland slakteri, som skal sikre dyrevelferden bedre.

– Fatland er en seriøs aktør som er opptatt av å gjøre en god jobb. Det er alltid slakteriet selv som er ansvarlig for driften, sier hun.

Beklager avvik

Per Øvrebø, driftssjef ved Fatland slakteri, er kjent med vedtaket. Slakteriet har nå besvart kritikken i et brev til Mattilsynet, hvor de blant annet forklarer årsaken til svikten i avlivingsprosessen.

Slakteriet i Oslo avliver ca. 120.000 griser årlig.

– Det som var tilfelle under hendelsen, var at det var tegn på dårlig bedøvelse, slik at dyrene kunne våkne opp under avliving, sier Øvrebø til VG.

Etter at ni griser var blitt boltet med boltepistol ble slaktingen stoppet av dyrevernsansvarlig ved slakteriet.

VG har fått innsyn i besvarelsen fra Fatland Oslo AS, men Mattilsynet ønsker ikke å kommentere tiltakene noe ytterligere, ettersom saken fortsatt er oppe til behandling.

Dømt for dyremishandling

Dette er ikke første gang Fatlands slakteri i Oslo mottar kritikk for dårlig dyrevelferd.

I januar 2007 anmeldte Mattilsynet slakteriet for forfeilfôring av lam og sau, som medførte lidelse for et større antall dyr, hvorav flere av dem døde.

Slakteriet ble dømt for dyremishandling i Høyesterett etter hendelsen, og fikk en foretaksstraff på 300.000 kroner i 2009.

I 2014 fattet Mattilsynet på ny vedtak mot slakteriet for ytterligere brudd på dyrevernsloven, og året etter fikk slakteriet en bot på 17.200 kroner etter at to svært skadde griser ble satt i bås sammen med flere friske griser, før de skulle slaktes dagen etter.

På tross av de mange avvikene understreker driftssjef Øvrebø at slakteriet tar dyrevelferd på stort alvor.

– Det har dessverre skjedd noen avvik, og det er ting som vi har tatt tak i fortløpende. Vi ønsker å sikre best mulig dyrevelferd til enhver tid, sier han.

Ingeborg Sveinsdottir i Mattilsynet bekrefter at Fatland slakteri har tatt grep om driften de siste årene.

– Ting har blitt veldig mye bedre. Dette var en hendelse hos dem som ikke ble håndtert godt nok, sier hun.

– En av verstingene

Dyrevernalliansen reagerer sterkt på hendelsene ved Fatland slakteri i april.

– Vi ser med dyp bekymring på alle disse gjentatte alvorlige sakene fra Fatland slakteri. Det som kommer frem i denne rapporten er veldig skremmende, sier kommunikasjonsansvarlig i Dyrevernalliansen, Kaja Ringnes Efskind til VG.

Efskind forklarer at organisasjonen reagerer spesielt på at avviket skjedde under en inspeksjon, uten at noen av de ansatte så ut til å bry seg.

I tillegg reagerer hun på at Mattilsynets inspektør selv måtte påpeke at grisene ikke var tilstrekkelig bedøvet ved avliving.

– Det faktum at en godkjent virksomhet kan drive slik uten tilstrekkelige rutiner for å sikre akseptabel dyrevelferd er skremmende. Fatland slakteri peker seg dessverre ut som en av verstingene, sier hun.

Hun påpeker at det er bra at slakteriet tar Mattilsynets vedtak på alvor, men krever nå at Fatland iverksetter strakstiltak som hindrer at flere dyr ved slakteriet utsettes for ytterligere lidelser.

– Noe av det viktigste operatøren gjør er å sjekke at disse grisene er tilstrekkelig bedøvet. Når de ikke greier å sikre dette leddet i slakteprosessen, tyder det i stor grad på at de ikke har fått tilstrekkelig opplæring. De er tunge disse grisene, det er klart at det er smertefullt å bli hengt opp etter beina og stukket i halsen, sier Efskind.

Beklager hendelsen



Thomas Tellefsen, formann ved Fatlands slakteri i Oslo, tilbakeviser at de ansatte ikke har fått tilstrekkelig opplæring.

– De ansatte har vært gjennom et opplæringsprogram hos personell som har jobbet ved slakteriet i flere år, sier han til VG.

Han forteller at slakteriet beklager hendelsen, men utdyper at de nå har iverksatt tiltak for at lignende ting ikke skal gjenta seg.

– Vi har gjennomgått den biten med de ansatte som var med i situasjonen. Hvis det samme skulle skje igjen vil de fratas sitt kompetansebevis. I tillegg gjennomfører vi bedøvingskontroller flere ganger i uka, forklarer Tellefsen.