Fant orm inne på SAS-fly på vei til Oslo

En liten snok snek seg om bord i SAS-flyet som skulle gå fra Arlanda i Stockholm til Gardermoen.

Det var kabinpersonalet som fant den lille, ti centimeter lange snoken. Ingen forstår hvordan den havnet der.

– Rett før vi skulle ta av til Oslo, oppdaget mine kollegaer at vi hadde en liten blindpassasjer. Det var en liten ti centimeter lang snok. Vi kan fortsatt ikke forstå hvordan den har kunnet ta seg inn i kabinen, sier pressesjef i SAS Sverige Fredrik Henriksson til Sveriges Radio.

Tor Erling ble bitt to ganger av huggorm: Fikk ekstrem reaksjon

Han forteller at det var kapteinen på maskinen som ikke ville ha noe «Snakes on the plane», og løftet den lille skapningen opp og bar den ut av flyet. Snoken ble lagt ned på en plen ved rullebanen

Fredrik Henriksson har ikke hørt om lignende blindpassasjer i hele SAS 70-årige historie.

– Jeg har ikke hørt om noen som har opplevd noe lignende. Nå skal vi gjennomgå dette og finne ut hvordan det kunne skje, sier pressesjefen.