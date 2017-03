Fant 31 avmagrede og nedkjølte høner i veikanten

29 av fuglene var i live da de ble funnet, men måtte avlives. – Vi ser veldig alvorlig på dette, sier Mattilsynet.

Nabo Tove Gyllensten var på luftetur med hunden på Adal i Horten fredag morgen da hun fant 31 høner i veikanten.

To av fuglene var døde, flere fremsto som avmagret og en del hadde dårlig fjærtetthet, noe som tyder på at de har blitt behandlet dårlig over tid.

– Jeg lurte på hva i alle dager dette var for noe. Hønene var stive, de satt og skalv. Det var helt grusomt. Jeg hadde ikke noen kniv med meg. Og jeg er ikke typen til å ta liv av noen heller, sier hun til Gjengangeren, som først omtalte saken.

Hun forteller at to av hønene var døde da hun fant dem.

Les også: Måtte avlive 16 avmagrede katter i Bergen

Måtte avlive 29 høner



Ifølge avisen hender det at folk kaster fra seg hvitevarer og søppel ute i skogen, og katter har også blitt funnet der. Dette er likevel den første hønseflokken.

Gyllensten og en annen nabo klarte å fange de fleste av hønene før Mattilsynet kom til stedet.

KUNNE IKKE REDDES: De 29 hønene som fortsatt var i live måtte avlives da Mattilsynet kom til stedet. Foto: , MATTILSYNET

Seniorinspektør og veterinær Lin Christin Dahl Søderholm i Mattilsynet sier til VG at de ser svært alvorlig på hendelsen. De 29 hønene som fortsatt var i live måtte sågar avlives da Søderholm og kollega Ahmed Warsame kom frem.

– Når de har mistet fjær og er tynne som dette så er det nok ikke som resultat av opphold utendørs. Kvinnen som fant dem var også veldig sikker på at de var dumpet der i løpet av kvelden eller natten i forveien, sier Sørerholm.

Les også: Varsler slår alarm om svensk kyllingproduksjon

– Klart lovbrudd



Det er i tillegg portforbud for høner i flere fylker, blant annet Vestfold, fordi en trekkfugl som kan ta med seg fugleinfluensa kan ha det med å slå seg ned her.

Til Gjengangeren sier Søderholm at hønene mest sannsynlig er holdt for kommersiell eggproduksjon, og ikke har rømt på egen hånd.

– Dette ser vi veldig alvorlig på. Det er et klart brudd på dyrevelferdsloven å hensette dyr i hjelpeløs tilstand, sier hun til VG.

Mattilsynet er avhengig av tips fra publikum for å finne ut hvor hønseflokken kom fra, da ingen av fuglene var merket.