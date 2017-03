Familien fikk et sjeldent syn rett utenfor huset

50 meter fra husveggen til Toril Langmo Skjetne dukket det opp en gaupefamilie. – Det var en kjempefin opplevelse, forteller hun.

Fredag fikk Toril Langmo Skjetne fra Viggja i Sør-Trøndelag, og familien et sjeldent syn da de oppdaget en gaupefamilie som lusket i skogkanten 50 meter fra huset deres.

– Det var på morgenen at mannen min hørte et rådyr utenfor huset. Da jeg og sønnen min på syv år gikk for å se så vi ingen rådyr, men oppdaget plutselig en gaupe, forteller Skjetne.

– Så ut som den var på jakt

Familien gikk senere på dagen ut for å se etter rådyret men fant bare spor i snøen.

– Akkurat da vi hadde kommet oss inn i huset igjen hørte vi rådyret på nytt og så gaupa komme etter.

Gaupa var imidlertid ikke alene denne gangen, forteller Skjetne.

– Det så ut som den jaktet på rådyret. Den hadde det ikke travelt så denne gangen fikk vi sett ordentlig på den, og oppdaget plutselig at den hadde to unger på slep.

– Det var en kjempefin opplevelse

Hun tror det kan ha vært en mor med to unger, og er overrasket over hvor nært de kom på gaupefamilien.

– De er jo ganske sky. Den ene ungen så oss, men den satte seg bare ned og så reiste den seg og gikk rolig videre, forteller hun.

Familien bor rett ved et berg som nettopp heter gaupeberget men de har aldri før sett en gaupe i området.

– Det var en kjempefin opplevelse, jeg håper vi ser de igjen, sier Skjetne.