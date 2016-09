Familiehunden Rocky (2) drept av ulv i Rendalen

Jaktlaget hørte et forferdelig hyl da ulven gikk til angrep. Da de kom frem, fant de Rocky (2) død.

– Dette er en tung dag for familien. Vi var veldig glad i Rocky. Det som har skjedd er bare tragisk og trist, forteller Susanne Eikenæs (21) fra Lardal til VG.

Det var faren hennes, Lars, som hadde med jämthunden til årets elgjakt i Rendalen i Hedmark. Han orker ikke selv å snakke om hendelsen, men en av de andre i jaktlaget, Henning Røsholt, forteller hva som skjedde til Østlands-Posten.

– Vi startet tidlig i grålysningen. Vi går med én hund av gangen, slipper den inn på området, og følger hunden på peilere. Da vi hadde gått en stund, trodde vi at vi hørte ham lose, og at han hadde funnet elg. Men så skjønte vi at det var noe alvorlig galt. Han hylte, sier Røsholt.

– Vi var kun 300 meter unna, men det tok rundt 25 minutter å finne hunden. Da vi kom fram, lå han der, halvspist, forteller han til lokalavisen.

Susanne Eikenæs forteller at jaktlaget til faren har avsluttet elgjakten og reist hjem som følge av den tragiske hendelsen. Rocky hadde vært en del av familien siden de fikk den som valp, to måneder gammel.

FAMILIEHUNDEN: Susanne Eikenæs (21) sammen med hunden Rocky. Foto: Privat

Det er to ulveflokker som har revir i området Åmot/Rendalen: Jussulaflokken og Osdalsflokken. Åtte ulver fra sistnevnte flokk skal etter planen felles under lisensjakten som starter lørdag.

– Osdalsflokken er kjent for å angripe hunder. Bare de siste dagene har tre hunder mistet livet i dette området, forteller Ole Jonny Delerud fra Mork til indre.no.

Han er medlem av et annet jaktlag i samme område og var med da Rocky ble funnet død.

– Jeg vil ikke legge meg for mye opp i ulvedebatten. Jeg ser hva folk skriver på Facebook, men det er lett å være etterpåklok. Det hjelper ikke oss akkurat nå. Vi visste at det var ulv i området, men du tror likevel ikke at det skal skje. Det er som en alvorlig bilkollisjon. Du vet det kan skje, men du setter deg likevel i bilen og kjører, sier Susanne Eikenæs til VG.