En hund etter kjendiser: Maren har møtt over 40 kjente personer

Maren har møtt flere kjendiser enn de fleste, men hun har ikke latt seg sjarmere av dem alle. I møte med «Friends»-stjernen Matt Leblanc var hun svært reservert.

«Friends»-stjernen er nå på plass i Molde sammen med resten av den nye «Top Gear»-gjengen for å teste dyre superbiler. At det var en Hollywood-kjendis på norsk jord fikk Engelsk springer spanielen Maren snusen i.

– Møtet med LeBlanc skyldes god teft og en god porsjon flaks, sier Eirik Heen til VG. Han har over 20 års fartstid som journalist i Romsdals Budstikke.

– Vi kjørte oss en tur i sentrum og fikk plutselig øye på LeBlanc utenfor Seilet Hotell. Vi parkerte ulovlig utenfor, og oppsøkte ham. En guttegjeng tok bilder med ham før oss, og jeg tror nok han var litt lei. Men da han fikk øye på Maren, klarte han ikke å si nei, sier Heen, og understreker at ingen kjendiser er for store for en søt og sjarmerende fuglehund.

Ikke stor nok kjendis



Da han dro frem kamerat var Maren, til eierens store overraskelse, langt fra klar for å la seg avbilde med TV-stjernen. For første gang virket Maren uinteressert.

– Hun lot seg ikke sjarmere umiddelbart. Jeg måtte dra henne bort til ham. «Kanskje jeg ikke er stor nok stjerne for henne», spøkte LeBlanc da Maren aviste ham. Det er veldig rart at hun oppførte seg slik for hun er vanligvis veldig glad i møte med nye folk. Det var nok fordi en annen i produksjonen stjal oppmerksomheten hennes med klapp og kos.

Heen fikk Maren i 2009 da hun var ett år gammel. Jakten på kjendiser begynte imidlertid ikke før i 2012. I dag har hun sitt eget album på Facebook som heter «Maren møter en kjendis».

– Det hele begynte som en spøk, og vi bruker ikke mye tid på det egentlig. Mange synes dette kanskje er litt sært, men Maren en glad i folk og vært med over alt når jeg er på jobb, så dette kommer naturlig for oss, forklarer Heen.

I årene som er gått har Maren møtt over 40 kjendiser. Blant annet møtt Ane Brun, Anniken Huitfeldt, Øyvind Elgenes, Kevin Keegan, Simon Kjær, Daniel Berg Hestad, Arne Scheie og Egil «Drillo» Olsen.

Drømmer om Obama



I starten møtte Maren flest lokale kjendiser fra nærmiljøet, men etterhvert ballet det på seg.

– Vi la listen lavt i starten, men bildene ble godt likt. Man kan vel si at det har toppet seg nå i 2017. For det blir vanskelig å slå Matt LeBlanc og Kevin Keegan, som vi også traff i mars i forbindelse med et foredrag han holdt her i byen. Han var veldig hundeglad og Budstikka fikk gleden av å møte ham i forkant av jobben han gjorde her.

– Har Maren en kjendis hun drømmer om å møte?

– Det må bli Barack Obama eller Arsenal-manager Arsène Wenger, sier eieren bestemt, og legger til:

– Den neste store stjernen vi skal møte håper vi blir Ole Gunnar Solskjær. Han er kortreist, og bør ikke bli så vanskelig.