Elg krasjet i bilen til Gunn-Janne (49) da hun var på fotballkamp

– Jeg tenkte at den for faen er ute etter meg, sier Gunn-Janne Bjørklund, som har lidd av elgskrekk hele livet.

– Jeg bor på bygda hvor elgen er en del av hverdagen. Det er et flott dyr, men jeg liker han ikke og er ganske redd når jeg går i marka. Og så kommer han og ødelegger bilen min midt i byen. Det er helt sykt, sier 49-åringen fra Finnsnes i Troms til VG.

Søndag var hun og barnebarnet Oscar (10) i Tromsø for å se eliteoppgjøret mellom TIL og Molde. De parkerte bilen utenfor svømmehallen, i nærheten av Alfheim stadion, og hadde også tenkt å kjøre tilbake etter kampen. Den planen fikk seg en ripe i lakken.

HÅRETE OPPLEVELSE: Rundt om på frontruten satt hårdotter igjen etter skogens konge Foto: Privat

For under kampen fikk hun en telefon fra ektemannen, som var blitt kontaktet av en journalist fra avisen Nordlys, som kunne fortelle at bilen var blitt ødelagt av en elg.



– Mannen min sa at en elg hadde landet i frontruten på bilen vår. Jeg trodde han bare tulla og måtte få han til å gjenta det flere ganger, sier hun.

Vitner har fortalt Nordlys at elgen ble skremt av alle fotballsupporterne rett før avspark på Alfheim stadion.

I flukten vekk fra spetakkelet krasjet den inn i Bjørklund sin bil og veltet over frontruten.

– Vi så ferdig fotballkampen før vi gikk ut til bilen. Frontruten var helt trykt inn og det var riper og bulker i panseret. Vi kunne ikke kjøre videre i den, sier Bjørklund.

Barnehagelæreren forteller at elgskrekken har vært med henne hele livet, noe hun hevder å bli smått mobbet av venner for.

– Jeg tenkte at elgen for faen er ute etter meg, sier hun smått oppgitt.

Hendelsen kommer etter at tre elger har skapt et lite kaos på Tromsøya i løpet av helgen. Øya ligger i sentrum av Tromsø, et byområde som ikke er selvsagt for elger å besøke.

Selv om Bjørklund lider av elgskrekk, håper hun den forkomne elgen kommer seg velberget ut i ødemarka igjen.

– Han må ha fått seg en ordentlig trøkk, men håper det går bra med den. Det var masse hår som satt fast i frontruten, men ikke noe blod. Politiet og viltnemnda burde gjøre sitt for han kommer seg til riktige omgivelser, sier hun.

