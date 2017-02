Eier: Hundene Ærle og Thule stjålet på åpen gate

Da Bente Knutsdatter Berg gikk tur med de to Chihuahua-hundene sine i Sarpsborg mandag kveld, skal en kvinne ha hoppet ut av en kassebil og røsket til seg begge hundene.

– Jeg fatter ikke at det går an. Jeg håper for guds skyld noen klarer å finne dem, sier Bente Knutsdatter Berg til VG.

Hun forteller at hun mandag kveld ble frastjålet begge hundene sine i Sarpsborg i Østfold. I dag gikk Berg til politistasjonen for å anmelde forholdet.

Det var NRK som omtalte saken først.

Les også: LSK-legendens hund angrepet ulv

Virket som trente tyver



Berg forteller at hun tidligere på dagen ble stoppet av en kassebil da hun sto ved et busstopp ved Årum i Fredrikstad. En av mennene i bilen spurte om veien til Sarpsborg.

Bente Knutsdatter Berg Foto: privat

– Jeg forklarte dem veien, og satte meg på bussen. Jeg gikk av tre-fire stopp senere og bar på hundene. Da ser jeg den samme kassebilen som står stille med lysene på. Jeg går forbi bilen, og da går sidedøren opp. En mørkkledd dame hopper ut, tar tak i hundene mine, og slenger seg inn i bilen mens den kjører, sier hun.

Hun frykter at hundene er sendt ut av landet, og blir dårlig behandlet. Hundene er av typen chihuahua.

Berg legger til at tyven virket trent.

– Jeg prøvde å gjøre motstand og holde igjen, men hun var veldig rask, sier hun.

Les også: Hundepasser dømt til fengsel

Politiet ser alvorlig på saken



– Politiet har mottatt en anmeldelse på dette forholdet og vi ser absolutt alvorlig på saken og vil gi den prioritet, sier krimsjef Kai Andersen i Sarpsborg til NRK.

Han forklarer at chihuahua-hunder er av stor verdi.

– Salgsprisen for en slike hunder er rundt 20.000 kroner og da ser vi helt klart at de har en omsetningsverdi. Vi er svært interessert i å komme i kontakt med både de som kjørte denne bilen og andre som kan ha tips i saken, sier Andersen.