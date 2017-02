Dyrevernalliansen: Frykter katter blir pint med etsende væske

To katter har blitt avlivet og andre har fått alvorlige skader av en ukjent etsende væske. Dyrevernalliansen utlover nå dusør på 10.000 kroner for å oppklare hva som har skjedd.

De siste ukene har flere katter i et byggefelt på Hellesylt i Stranda i Møre og Romsdal kommet hjem med etsende væske på seg. To av kattene måtte avlives etter store skader og to andre katter hadde fått etsende væske i pelsen.

– Det må skyldes at noen har pint dem med vilje, eller så har kattene selv rotet seg bort i etsende stoff, sier Jurist i Dyrevernalliansen, Live Kleveland til VG.

Frykter andre dyr kan ha blitt rammet



Foreløpig er det uvisst om dette er gjort bevisst for å skade kattene, eller om det er en ulykke.

– Uansett, er det forferdelig alvorlig. Derfor utlover Dyrevernalliansen nå en dusør på 10.000 kroner, for å finne ut av hva som har skjedd, forklarer Kleveland.

– Enten må det etsende stoffet på en eller annen måte ha ligget fremme og ikke vært skikkelig sikret, eller så har noen med vilje mishandlet kattene. Det er strenge regler for oppbevaring av farlig stoff, legger hun til.

Organisasjonen har ikke oversikt om det kun gjelder de fire kattene i byggefeltet akkurat nå, men frykter at andre dyr også kan ta skade av det, dersom det ligger kjemikalier et sted som ikke er sikret.

– Pelsen klistret seg fast til gulv og vegg



Katteeieren Eivind Louis Helset har to katter som har blitt rammet av den etsende væsken. Han forteller Sunnmørsposten at katten hans Spragla kom hjem med pelsen full av en illeluktende væske i november. Katten fikk behandling og overlevde. Men fredag kom hans andre katt hjem, Miss. Skadene til Miss var så store at hun ble avlivet.

– Katten var kliss våt med en eller annen væske fra snuten til halen. Den lagde masse lyd og hadde store smerter, sier Helset til VG.

– Da katten kom inn tok vi den inn på baderommet. Men da den traff vegg og gulv så klistret pelsen seg fast, slik at den mistet pelsen. Det var rett og slett ganske makabert. Den var i så dårlig stand at vi måtte bare avlive den, forteller han.

Kroppen til Miss er sendt til obduksjon ved Veterinærinstituttet i Oslo mandag.