Da Tone dro på jobb, fløy tiuren etter henne i nesten en kilometer

En pågående tiur som holder til i nabolaget til Tone fra Storslett sitter ofte på biltaket når hun skal dra på jobb. I går insisterte den på å bli med, og fløy etter bilen hennes i en kilometer.

– Denne tiuren har vært en del i hagen vår, og litt hos naboen. Den har holdt til i området vi bor i et par måneder. Det er mye bærtrær rundt i området den spiser på, og vi har gitt den fuglemat, sier Tone CH Johnsen til VG.

Tone CH Johnsen Foto: privat

Når Tone skal kjøre til jobb på morgenen, sitter jevnlig tiuren oppå taket på bilen hennes. Det er en stor fugl, og hun anslår at den veier rundt 4-5 kilo. For å få den bort fra biltaket, skyver hun den lett ned med en kost.

Men i går tok ikke tiuren et nei for et nei: Den skulle bli med på jobb, og fløy nesten en kilometer etter henne.



Det er avisen Nordlys som omtalte saken først.

Les også: Rogalending smuglet fem fugler i en koffert

Blitt en kjæledegge



Tone jobber i en butikk i Storslett i Troms som selger snøscootere. Da hun var på jobb i går kom en kunde inn i butikken og fortalte at det satt en tiur på bilen hennes.

– «Det må være min tiur», sa jeg. Jeg gikk ut, og der satt den samme tiuren. Jeg tror den har flydd etter bilen min. Det sto sju biler på parkeringsplassen, men den sto på mitt biltak, ler Tone.

Strekningen mellom der hun bor og arbeidsplassen er på rundt 800 meter.

Ifølge Store norske leksion kjenner man ikke til hvorfor noen tiurer er tamme. Tone forteller at denne tiuren har blitt en kjæledegge i nabolaget.

– Den sitter veldig mye på terassen vår. Den sitter og titter på oss inn i stua. I går var det en som strøk den, sier Tone.

Ornitolog Carl Knoff sier at det bare er unntaksvis at de blir nærgående mot folk.

– Dette dreier seg nok om en spillgal tiur. Men det er kanskje tidlig, ettersom det er vanligere ut på våren. Det skjer av og til, og man hører om det kanskje en gang hvert år, sier han til VG.